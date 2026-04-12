PUTIN ČESTITAO USKRS PRAVOSLAVNIM HRIŠĆANIMA
PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin čestitao je Uskrs pravoslavnim hrišćanima i svim građanima Rusije koji obeležavaju praznik Hristovog vaskrsenja po julijanskom kalendaru, saopšteno je danas iz Kremlja.
U čestitki povodom Uskrsa, Putin je poručio da ovaj praznik "ispunjava srca miliona ljudi iskrenom radošću, verom u pobedonosnu snagu života, u trijumf ljubavi, dobra i pravde", navodi se u poruci objavljenoj na sajtu Kremlja.
On je, kako prenosi ruski Interfaks, istakao da Ruska pravoslavna crkva i druge hrišćanske verske zajednice imaju značajnu ulogu u očuvanju istorijskog i kulturnog nasleđa.
Putin je dodao da verske organizacije doprinose unapređenju saradnje sa državnim institucijama, razvoju međureligijskog i međuetničkog dijaloga u zemlji.
(Tanjug)
