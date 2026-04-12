PROLEĆE ZA USKRS Evo dokle će trajati: Vremenska prognoza za nedelju, 12. april

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, pre podne mestimično uz umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Slab do umeren vetar, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu ujutro i pre podne umereno oblačno vreme, posle podne pretežno sunčano, uz slab i umeren istočni vetar.

Najniža temperatura od 3 do 6 stepeni, a najviša oko 19 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U narednim danima očekuje se promenljivo oblačno i postepeno toplije vreme.

U ponedeljak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U košavskom području od ponedeljka će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.

