PROLEĆE ZA USKRS Evo dokle će trajati: Vremenska prognoza za nedelju, 12. april
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, pre podne mestimično uz umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Slab do umeren vetar, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu ujutro i pre podne umereno oblačno vreme, posle podne pretežno sunčano, uz slab i umeren istočni vetar.
Najniža temperatura od 3 do 6 stepeni, a najviša oko 19 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U narednim danima očekuje se promenljivo oblačno i postepeno toplije vreme.
U ponedeljak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
U košavskom području od ponedeljka će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.
(sputnikportal.rs)
