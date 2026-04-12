Društvo

PROLEĆE ZA USKRS Evo dokle će trajati: Vremenska prognoza za nedelju, 12. april

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 00:11

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПРОЛЕЋЕ ЗА УСКРС Ево докле ће трајати: Временска прогноза за недељу, 12. април

Foto Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

VREME U SRBIJI

U Srbiji jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, pre podne mestimično uz umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Slab do umeren vetar, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni.

 

VREME U BEOGRADU

U Beogradu ujutro i pre podne umereno oblačno vreme, posle podne pretežno sunčano, uz slab i umeren istočni vetar.

Najniža temperatura od 3 do 6 stepeni, a najviša oko 19 stepeni.

 

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U narednim danima očekuje se promenljivo oblačno i postepeno toplije vreme.

U ponedeljak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U košavskom području od ponedeljka će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.

(sputnikportal.rs)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

