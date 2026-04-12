NOVO ISTRAŽIVANJE: Otkriveno kada su prvi ljudi naselili Australiju

NAUČNICI su otkrili ubedljive dokaze da su ljudi stigli na Novu Gvineju i u Australiju pre oko 60.000 godina – ranije nego što neke novije teorije sugerišu.

Prateći majčinske DNK linije, istraživači su otkrili da su ovi rani putnici verovatno koristili najmanje dva različita migraciona puta preko jugoistočne Azije. Ovo ukazuje da su sofisticirane veštine navigacije i pomorstva postojale mnogo ranije nego što se verovalo. Istraživanje pomaže da se razjasni dugotrajna misterija o tome kako su se ljudi proširili po planeti.

Velika međunarodna saradnja između Univerziteta u Hadersfildu i Univerziteta u Sautemptonu daje novo saznanje kada i kako su moderni ljudi (Homo sapiens) prvi put naselili Novu Gvineju i Australiju. Projekat je okupio stručnjake za arheogenetiku i morsku arheologiju, uz finansiranje od Evropskog istraživačkog saveta.

DREVNI SAHUL I RANA LjUDSKA MIGRACIJA

Tokom poslednjeg ledenog doba, globalni nivo mora bio je mnogo niži nego danas. U to vreme, Nova Gvineja i Australija bile su povezane u jednu kopnenu masu poznatu kao Sahul. Naučnici odavno raspravljaju kad su ljudi prvi put stigli na ovaj drevni kontinent i koje su rute koristili da tamo dođu.

Istraživači su kombinovali ekspertizu iz više oblasti, uključujući genetiku, arheologiju, nauku o Zemlji i okeanografiju. Njihov cilj je bio da bolje razumeju ko su bili ovi rani migranti, odakle su došli i kad se to putovanje desilo.

Dobro je utvrđeno da su preci Novogvinejaca i starosedelaca Australije živeli u Sahulu desetinama hiljada godina. Mnogi starosedeoci Australije čuvaju snažnu kulturnu vezu sa zemljom koja odražava ovu dugu istoriju.

Međutim, naučnici se ne slažu uvek oko tačnog vremena prvog naseljavanja. Postoje dve glavne teorije. „Duga hronologija“ kaže da su ljudi stigli pre oko 60.000 godina. Konkurentna „kratka hronologija“ sugeriše kasniji dolazak, otprilike pre 45.000 do 50.000 godina.

Istraživački tim je analizirao ljudsku mitohondrijalnu DNK (mtDNK), koja se prenosi putem majčinske linije. Pošto mtDNK akumulira promene tokom generacija, može se koristiti za rekonstrukciju detaljnih porodičnih loza koje se protežu daleko u prošlost.

DNK DOKAZI UKAZUJU NA RANIJI DOLAZAK

Ispitano je skoro 2.500 mtDNK genoma od starosedelaca Australije, Novogvinejaca i populacija širom jugoistočne Azije i zapadnog Pacifika. Izgradnjom genetskog porodičnog stabla i praćenjem kako su se loze širile između regiona, istraživači su procenili kad su se različite grupe razišle.

Pomoću postepene akumulacije genetskih promena, poznate kao „molekularni sat“, utvrđeno je da su najstarije loze koje su pronađene samo kod starosedelaca Australije i Novogvinejaca stare oko 60.000 godina. Ovo snažno podržava model duge hronologije.

VIŠE PUTEVA DO SAHULA

Genetski dokazi su takođe otkrili odakle su ove rane populacije došle. Najstarije loze potiču iz jugoistočne Azije, ali ne sa jedne lokacije.

Većina loza ukazuje na severne oblasti kao što su severna Indonezija i Filipini. Istovremeno, značajan deo potiče iz južnih regiona, uključujući južnu Indoneziju, Maleziju i Indokinu. Ovaj obrazac sugeriše da su rani ljudi verovatno ušli u Sahul duž najmanje dva odvojena migraciona puta, oba otprilike u isto vreme.

ZAŠTO SU NALAZI VAŽNI

Ovi rezultati su važni jer se dobro poklapaju sa arheološkim i ekološkim dokazima. Poslednjih godina, neke genetske studije su počele da favorizuju kasniji dolazak, ali ova nova analiza pruža snažnu podršku ranijem vremenu.

-Smatramo da je ovo snažna podrška za dugu hronologiju. Ipak, procene zasnovane na molekularnom satu uvek se mogu osporiti, a mitohondrijalna DNK je samo jedna linija porekla. Sad analiziramo stotine sekvenci ukupnog ljudskog genoma da bismo testirali naše rezultate u odnosu na hiljade drugih linija porekla u ljudskom genomu. Biće još arheoloških otkrića u budućnosti, a takođe se možemo nadati da bi se drevna DNK mogla dobiti iz ključnih ostataka, tako da možemo direktnije testirati ove modele i razlikovati ih, kažu naučnici.

Kako ističu naučnici ovo je sjajna priča koja pomaže da se usavrši razumevanje ljudskog porekla, pomorske mobilnosti i ranih pomorskih narativa.

(sputnikportal.rs)

