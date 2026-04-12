IRGC UPOZORAVA AMERIKANCE: Probajte da uplovite u Ormuz, ratni brodovi ne smeju kroz Ormuski moreuz mi ga kontrolišemo

IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je danas da će svaki pokušaj prolaska vojnih brodova kroz Ormuski moreuz biti suočen sa "snažnim odgovorom", preneli su iranski mediji.

Foto Tanjug/Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

Kako navodi iranska državna televizija, pozivajući se na saopštenje mornarice Islamske revolucionarne garde, Iran "u potpunosti i efikasno kontroliše Ormuski moreuz".

U saopštenju se ističe da će prolazak biti dozvoljen isključivo “nevojnim plovilima” i to pod određenim uslovima, dok je negirano da su američki vojni brodovi prošli kroz moreuz, prenela je Al Džazira.

-Svaki pokušaj prolaska vojnih brodova kroz Ormuski moreuz biće suočen sa snažnim odgovorom, naglašava se u saopštenju.

Ranije danas, visoki vojni zvaničnik Irana negirao je da je bilo koji američki brod prošao kroz Ormuski moreuz, navodeći da se brod koji je pokušao da prođe vratio nakon upozorenja.

Zvaničnik je za državnu televiziju rekao da se američki brod vratio nakon upozorenja da će biti napadnut u roku od 30 minuta ako pređe Ormuski moreuz, preneo je Skaj njuz.

Aksios je prethodno preneo da je nekoliko brodova američke mornarice prošlo kroz Ormuski moreuz, u potezu koji nije bio koordinisan sa Iranom.

Zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina svetske nafte, poremetilo je globalno snabdevanje i izazvao nagli rast cena nafte.

Pored sirove nafte, zatvaranje moreuza takođe je poremetilo isporuku tečnog prirodnog gasa, đubriva i druge ključne robe.

(Tanjug)

