DETONACIJA U HUMSKOJ! Partizan doveo reprezentativca Španije

KAKVA bomba!

Španski rukometaš Migel Sančes-Migaljon novo je pojačanje Partizana za narednu sezonu, saopštili su danas crno-beli.

Sančes-Migaljon, koji igra na poziciji levog krila, u redove Partizana stiže iz Benfike, a sa beogradskim timom je potpisao ugovor na dve godine.

Ovaj 31-godišnji rukometaš je sa reprezentacijom Španije osvojio dve olimpijske bronzane medalje, u Tokiju 2021. i Parizu 2024. godine, kao i bronzu na Svetskom prvenstvu 2023. i srebro na Evropskom prvenstvu 2022. godine.

U dosadašnjoj seniorskoj karijeri je, pored kluba iz Portugala, nastupao za Kjelce, Logronjo, Aragon i Atletiko Madrid, a sa Raulom Gonzalesom koji će mu biti trener u Partizanu, sarađivao je na početku karijere u Sijudad Realu.

Pre Španca, redove Partizana pojačali su i reprezentativac Srbije Miloš Kos i austrijski rukometaš Tobijas Vagner, a ugovor sa crno-belima produžio je kapiten Mladen Šotić.

