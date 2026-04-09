DETONACIJA U HUMSKOJ! Partizan doveo reprezentativca Španije
KAKVA bomba!
Španski rukometaš Migel Sančes-Migaljon novo je pojačanje Partizana za narednu sezonu, saopštili su danas crno-beli.
Sančes-Migaljon, koji igra na poziciji levog krila, u redove Partizana stiže iz Benfike, a sa beogradskim timom je potpisao ugovor na dve godine.
Ovaj 31-godišnji rukometaš je sa reprezentacijom Španije osvojio dve olimpijske bronzane medalje, u Tokiju 2021. i Parizu 2024. godine, kao i bronzu na Svetskom prvenstvu 2023. i srebro na Evropskom prvenstvu 2022. godine.
U dosadašnjoj seniorskoj karijeri je, pored kluba iz Portugala, nastupao za Kjelce, Logronjo, Aragon i Atletiko Madrid, a sa Raulom Gonzalesom koji će mu biti trener u Partizanu, sarađivao je na početku karijere u Sijudad Realu.
Pre Španca, redove Partizana pojačali su i reprezentativac Srbije Miloš Kos i austrijski rukometaš Tobijas Vagner, a ugovor sa crno-belima produžio je kapiten Mladen Šotić.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
TENISKI SVET U NEVERICI! ATP gurnuo prst u oko Novaku Đokoviću
09. 04. 2026. u 12:16
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)