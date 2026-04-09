VRHOVNI VOĐA HAMNEI SE OBRATIO NARODU: Upravljanje Ormuzom podićemo na novu fazu, tražićemo nadoknadu za svaku nanesenu povredu
TEHERAN će nastaviti da kontroliše Ormuski moreuz i upravljanje će podići na novu fazu, izjavio je iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, u poruci pročitanoj na državnoj televiziji.
Obraćajući se naciji, napomenuo je da su Iranci „pobedili u trećoj epskoj svetoj odbrani“.
- Svi bi trebalo da znaju ovo, ako Bog da, definitivno nećemo napustiti kriminalne agresore koji su napali našu zemlju. Definitivno ćemo zahtevati nadoknadu za svaku nanesenu povredu i krvavu cenu mučenika i krvavi novac za veterane ovog rata, i definitivno ćemo upravljanje Ormuskim moreuzom podići na novu fazu. Nismo tražili i ne tražimo rat, ali se ni na koji način nećemo odreći svojih legitimnih prava i u tom smislu, ceo front otpora smatramo celinom - prenela je novinska agencija Tasnim reči vrhovnog vođe.
