Ostali sportovi

ODLAZAK LEGENDARNOG ASA! Preminuo olimpijski šampion!

Новост.онлине

31. 03. 2026. u 15:17

Ostavio je dubok trag u ovom sportu.

FOTO: Tanjug/AP

Nekadašnji ruski rukometaš i dosadašnji trener Meškova iz Bresta Eduard Kokšarov preminuo je u 51. godini, saopštio je danas beloruski klub.

Kako je naveo Meškov, smrt Kokšarova je nenadoknadiv gubitak i veliki šok za celokupnu svetsku rukometnu zajednicu.

"Meškov Brest izražava iskreno saučešće porodici i najmilijima Eduarda Aleksandroviča. Pamticćemo ga kao čoveka koji je ostavio svetao trag u našem timu i u srcima svih koji su ga poznavali", saopštio je beloruski klub.

On je u dresu reprezentacije Rusije osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2000. godine, bio je šampion sveta 1997. i prvak Evrope 2000. Kokšarov je igrajući za Celje 2004. godine osvojio Ligu šampiona.

Po završetku karijere bio je selektor Rusije, a radio je i kao trener u Vardaru, Rostovu, Krasnodaru i Brestu koji je vodio od 2023. godine.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)
Tenis

0 1

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

Politika
Tenis
Fudbal
ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

