ODLAZAK LEGENDARNOG ASA! Preminuo olimpijski šampion!

Ostavio je dubok trag u ovom sportu.

FOTO: Tanjug/AP

Nekadašnji ruski rukometaš i dosadašnji trener Meškova iz Bresta Eduard Kokšarov preminuo je u 51. godini, saopštio je danas beloruski klub.

Kako je naveo Meškov, smrt Kokšarova je nenadoknadiv gubitak i veliki šok za celokupnu svetsku rukometnu zajednicu.

"Meškov Brest izražava iskreno saučešće porodici i najmilijima Eduarda Aleksandroviča. Pamticćemo ga kao čoveka koji je ostavio svetao trag u našem timu i u srcima svih koji su ga poznavali", saopštio je beloruski klub.

W wieku 50 lat zmarł nagle 🇷🇺 Eduard Kokszarow - złoty medalista olimpijski i mistrz świata z reprezentacją Rosji oraz zwycięzca Ligi Mistrzów z Celje.



Był jednym z najwybitniejszych lewoskrzydłowych w historii dyscypliny. Sześciokrotnie - między 2001 a 2007 rokiem - był… pic.twitter.com/7TZR40wrdY — Maciej Wojs (@m_wojs) March 31, 2026

On je u dresu reprezentacije Rusije osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2000. godine, bio je šampion sveta 1997. i prvak Evrope 2000. Kokšarov je igrajući za Celje 2004. godine osvojio Ligu šampiona.

Po završetku karijere bio je selektor Rusije, a radio je i kao trener u Vardaru, Rostovu, Krasnodaru i Brestu koji je vodio od 2023. godine.

