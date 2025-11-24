SREBRO U DŽEPU, SLEDI MEČ ZA ZLATO: Uspeh naših parastonoteniserki na Evropskom prvenstvu u Švedskoj
ŽENSKI dubl parastonoteniske reprezentacije Srbije, Ana Zelen -Prvulović i Sanja Bogunović, ostvarile su sjajajn rezultat na Eropskom prvenstvu u stonom tenisu u konkurenciji sportista sa invaliditetom.
One su danas u polufinalu nadigrale predstavnice Slovačke, Alenku Kanovu i Evu Matovčikovu, 3:1.
Tako su obezbedile srebrnu medalju a sutra će se u finalu boriti za zlatnu medalju.
Rivalke su im Italijanke, Karlota Ragaconi i Đada Rosi.
