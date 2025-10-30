Ostali sportovi

ZVEZDA ČEKA JEDINSTVO: U petak i subotu biće odigrano četvrto kolo Superlige Srbije za odbojkašice

Slobodan Krstović

30. 10. 2025. u 11:55

NEKADA su odbojkašice Crvene zvezde i užičkog Jedinstva igrale velike, nezaboravne utakmice. Sutra će to biti duel ekipa, koje trenutno nisu u vrhu prvenstvene tabele. U subotu vodeći tandem, Železničar i TENT, bar na papiru očekuje lak zadatak, jer igraju sa Beogradom, odnosno subotičkim Spartakom.

ЗВЕЗДА ЧЕКА ЈЕДИНСТВО: У петак и суботу биће одиграно четврто коло Суперлиге Србије за одбојкашице

CEV (ilustracija)

ČETVRTO kolo Superlige Srbije za odbojkašice, petak: Crvena zvezda - Jedinstvo SP (20.00), Leskovac 98 - Radnički (20.00). Subota: Ub - Srem (18.00), Jedinstvo Už. - Partizan (19.00), Železničar - Beograd (19.00), TENT - Spartak SU (19.00).

TABELA: Železničar 9, TENT 9, Jedinstvo SP 7, Ub 6, Radnički 6, Partizan 4, C.zvezda 4, Leskovac 3, Jedinstvo Už. 2, Beograd 2, Spartak SU 1, Srem 1 bod.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi