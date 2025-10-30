ZVEZDA ČEKA JEDINSTVO: U petak i subotu biće odigrano četvrto kolo Superlige Srbije za odbojkašice
NEKADA su odbojkašice Crvene zvezde i užičkog Jedinstva igrale velike, nezaboravne utakmice. Sutra će to biti duel ekipa, koje trenutno nisu u vrhu prvenstvene tabele. U subotu vodeći tandem, Železničar i TENT, bar na papiru očekuje lak zadatak, jer igraju sa Beogradom, odnosno subotičkim Spartakom.
ČETVRTO kolo Superlige Srbije za odbojkašice, petak: Crvena zvezda - Jedinstvo SP (20.00), Leskovac 98 - Radnički (20.00). Subota: Ub - Srem (18.00), Jedinstvo Už. - Partizan (19.00), Železničar - Beograd (19.00), TENT - Spartak SU (19.00).
TABELA: Železničar 9, TENT 9, Jedinstvo SP 7, Ub 6, Radnički 6, Partizan 4, C.zvezda 4, Leskovac 3, Jedinstvo Už. 2, Beograd 2, Spartak SU 1, Srem 1 bod.
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)