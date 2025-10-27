BORBA ZA FAJNAL FOR! Evo s kim igra Partizan, a s kim Crvena zvezda u Kupu Srbije u vaterpolu
U "Kući vaterpola" danas su žrebom određeni parovi četvrtfinala Kupa Srbije.
Partizan će biti domaćin Novom Beogradu, dok će Crvena zvezda ugostiti Šabac.
U utakmicama koje će biti odigrane 1. novembra 2025. sastaće se: Crvena zvezda - Šabac, Vojvodina - Radnički, Partizan - Novi Beograd, Sava - Vukovi.
Pobednici četvrtfinalnih mečeva obezbediće plasman na Fajnal for Kupa Srbije.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PALA ODLUKA! Evo ko će biti selektor Srbije u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo
27. 10. 2025. u 12:54
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
KK PARTIZAN SE OGLASIO O TUČI "GROBARA" U ARENI! Ovo svaki navijač crno-belih treba da vidi!
Najnovije vesti iz tabora KK Partizan su prilično burne.
27. 10. 2025. u 18:08
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)