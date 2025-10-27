Ostali sportovi

BORBA ZA FAJNAL FOR! Evo s kim igra Partizan, a s kim Crvena zvezda u Kupu Srbije u vaterpolu

Новости онлине

27. 10. 2025. u 16:45

U "Kući vaterpola" danas su žrebom određeni parovi četvrtfinala Kupa Srbije.

БОРБА ЗА ФАЈНАЛ ФОР! Ево с ким игра Партизан, а с ким Црвена звезда у Купу Србије у ватерполу

Foto: Arhiva V.N.

Partizan će biti domaćin Novom Beogradu, dok će Crvena zvezda ugostiti Šabac. 


U utakmicama koje će biti odigrane 1. novembra 2025. sastaće se: Crvena zvezda - Šabac, Vojvodina - Radnički, Partizan - Novi Beograd, Sava - Vukovi.


Pobednici četvrtfinalnih mečeva obezbediće plasman na Fajnal for Kupa Srbije.
 

