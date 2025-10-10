SVE JE OTVORENO: Rukometaši jedva čekaju da u utorak u Našicama protiv Neksea startuju u Ligi Evrope

LIGA Evrope je veliki izazov za rukometaše Partizana. Crno-beli su godinama čekali da zaigraju u drugom po jačini evropskom takmičenju i motivisani su da se dokažu na velikoj sceni. Beograđani u utorak (20.45) u prvom kolu grupe H u Našicama igraju sa Neksemom. Rivali su još švajcarski Kadeten i španski Ademar Leon.

Foto: Profimedia

- Kada smo pre dve godine i četiri meseca krenuli u ovaj ciklus Liga Evrope je izgledalo teško dostižna. Sada smo u srednje-visokom društvu i zbog toga sam igračima rekao da postoji takmičarski imperativ, jer su u velikom klubu, ali i da uživaju u takmičenju - istakao je na presu strateg Partizana Đorđe Ćirković.

Iskusni stručak je podvukao da je naš šampion po budžetu iza Švajcaraca i Hrvata, ali da to nije presudno na terenu.

- Kadeten ima igrače iz osam, devet zemalja, Nekse već 10 godina igra u ovom takmičenju i ima iskustvo, dok su Španci promenljivi. Ipak, smatram da je grupa ujednačena i da je svaki rezultat moguć - podvukao je Ćirković.

Strateg srpskog šampiona je podvukao da na grupu H gleda kao miniligu, u kojoj je svaki rezultat važan. Jedino imaju problem na levom beku, jer su van stroja Zečević, Šijan i Rumun Ilie...

- Moraćemo da tražimo alternativno rešenje. Čujemo i da će hala u Našicama biti puna, a kada je tako moja ekipa odlično reaguje. Važan je naš stav, hrabrost, energija. Momci jedva čekaju da stratuju u Ligi Evrope. Mi znamo šta moramo da uradimo kako bi stvorili uslove za dobar rezultat - naglasio je Ćirković.

Žugić: Svake godine rastemo

PREDSEDNIK Partizan Miljan Žugić je naglasio da je najbitnije da ekipa iz godine u godine igra sve bolje:

- Igranje u Ligi Evrope je nastavak lepe priče, koju smo počeli pre dve godine. Rastemo iz godine u godinu i nadamo se da ćemo nastaviti sa osvajanjem trofeja.