VELIKI USPEH: Odbojkaši Češke u polufinalu Svetskog prvenstva
ODBOJKAŠKA reprezentacija Češke plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u Pasaj sitiju u četvrtfinalu pobedila Iran rezultatom 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).
Zanimljivo je da su ovo jedine dve selekcije koje su savladale Srbiju na ovom planetarnom takmičenju.
Najefikasniji u reprezentaciji Češke bio je Patrik Indra sa 22 poena, dok je Lukaš Vašina postigao 21. Kod Irana istakli su se Ali Hađipur i Porija Hosein Hanzade sa po 18 poena.
Odbojkaši Češke igraće 27. septembra u polufinalu Svetskog prvenstva sa pobednikom duela između SAD i Bugarske, koji je na programu danas od 14 časova.
U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija.
