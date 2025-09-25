VELIKI USPEH: Odbojkaši Češke u polufinalu Svetskog prvenstva

ODBOJKAŠKA reprezentacija Češke plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u Pasaj sitiju u četvrtfinalu pobedila Iran rezultatom 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).

FOTO: Tanjug/AP/Aaron Favila

Zanimljivo je da su ovo jedine dve selekcije koje su savladale Srbiju na ovom planetarnom takmičenju.

Najefikasniji u reprezentaciji Češke bio je Patrik Indra sa 22 poena, dok je Lukaš Vašina postigao 21. Kod Irana istakli su se Ali Hađipur i Porija Hosein Hanzade sa po 18 poena.

Odbojkaši Češke igraće 27. septembra u polufinalu Svetskog prvenstva sa pobednikom duela između SAD i Bugarske, koji je na programu danas od 14 časova.

U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija.

