Ostali sportovi

SAOPŠTENJE VESLAČKOG KLUBA PARTIZAN: Preuzimanje kluba obavljeno na miran i dostojanstven način

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 14:15

Na osnovu odluke JSD „Partizan“ od 25. avgusta 2025. godine, a po nalazima nadležnih inspekcija i mišljenju Ministarstva sporta Republike Srbije, uvedena je Privremena uprava Veslačkog kluba „Partizan“.

Foto: Printskrin Youtube/FK Partizan Beograd

Za ovlašćenog zastupnika kluba imenovan je Marko Marjanović, učesnik Olimpijskih igara, višestruki prvak države i osvajač brojnih evropskih i svetskih medalja. Članovi uprave su: 

Andrija Šljukić, Ivan Posavec, Jovan Popović i Vuk Matović - svi bivši veslači Partizana, osvajači velikog broja medalja, a danas obrazovani ljudi, ostvareni u svojim profesionalnim karijerama.

Mandat Privremene uprave traje šest meseci i obuhvata:

1. Usklađivanje statuta i rada kluba sa Zakonom o sportu;

2. Sprovođenje izbora novih organa upravljanja - preduslova za ukidanje privremene uprave;

3. Nezavisnu reviziju i veću transparentnost finansijskog poslovanja;

4. Jačanje sportskog pogona i podrške veslačima svih uzrasta.

- Privremena uprava je dana 28.08.2025. godine zvanično preuzela rad klupskih prostorija. Iako  je bilo pokušaja opstrukcije od strane prethodnog rukovodstva, želimo da istaknemo da je  preuzimanje obavljeno na miran i dostojanstven način, uz pomoć zaposlenih, bez bilo kakvih sukoba i bez uvlačenja dece-sportista u neprijatne situacije. Tvrdnje o „nasilnim pokušajima“ ulaska u klub apsolutno su neistinite.

Naš jedini cilj jeste da obezbedimo normalan rad, fer i pošteno upravljanje i stabilan razvoj  Veslačkog kluba „Partizan“. Sve odluke donosićemo u interesu sportista, u stalnom dijalogu sa trenerima, roditeljima i prijateljima kluba.

Zahvaljujemo se Ministarstvu sporta Republike Srbije na razumevanju i JSD „Partizan“ na  podršci. Obavezujemo se da ćemo svoj mandat obavljati odgovorno, transparentno i zakonito, u  saradnji sa nadležnim institucijama i Veslačkim savezom Srbije. Uvereni smo da će, uz podršku svih vas, VK „Partizan“ biti uspešan i na nivou koji njegova

tradicija i ugled zaslužuju. 

S poštovanjem,
Privremena uprava VK „Partizan“  Marko Marjanović, Andrija Šljukić, Ivan Posavec, Jovan Popović, Vuk Matović - stoji u saopštenju

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

