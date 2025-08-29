SAOPŠTENJE VESLAČKOG KLUBA PARTIZAN: Preuzimanje kluba obavljeno na miran i dostojanstven način

Na osnovu odluke JSD „Partizan“ od 25. avgusta 2025. godine, a po nalazima nadležnih inspekcija i mišljenju Ministarstva sporta Republike Srbije, uvedena je Privremena uprava Veslačkog kluba „Partizan“.

Za ovlašćenog zastupnika kluba imenovan je Marko Marjanović, učesnik Olimpijskih igara, višestruki prvak države i osvajač brojnih evropskih i svetskih medalja. Članovi uprave su:

Andrija Šljukić, Ivan Posavec, Jovan Popović i Vuk Matović - svi bivši veslači Partizana, osvajači velikog broja medalja, a danas obrazovani ljudi, ostvareni u svojim profesionalnim karijerama.

Mandat Privremene uprave traje šest meseci i obuhvata:

1. Usklađivanje statuta i rada kluba sa Zakonom o sportu;

2. Sprovođenje izbora novih organa upravljanja - preduslova za ukidanje privremene uprave;

3. Nezavisnu reviziju i veću transparentnost finansijskog poslovanja;

4. Jačanje sportskog pogona i podrške veslačima svih uzrasta.

- Privremena uprava je dana 28.08.2025. godine zvanično preuzela rad klupskih prostorija. Iako je bilo pokušaja opstrukcije od strane prethodnog rukovodstva, želimo da istaknemo da je preuzimanje obavljeno na miran i dostojanstven način, uz pomoć zaposlenih, bez bilo kakvih sukoba i bez uvlačenja dece-sportista u neprijatne situacije. Tvrdnje o „nasilnim pokušajima“ ulaska u klub apsolutno su neistinite.

Naš jedini cilj jeste da obezbedimo normalan rad, fer i pošteno upravljanje i stabilan razvoj Veslačkog kluba „Partizan“. Sve odluke donosićemo u interesu sportista, u stalnom dijalogu sa trenerima, roditeljima i prijateljima kluba.

Zahvaljujemo se Ministarstvu sporta Republike Srbije na razumevanju i JSD „Partizan“ na podršci. Obavezujemo se da ćemo svoj mandat obavljati odgovorno, transparentno i zakonito, u saradnji sa nadležnim institucijama i Veslačkim savezom Srbije. Uvereni smo da će, uz podršku svih vas, VK „Partizan“ biti uspešan i na nivou koji njegova



S poštovanjem,

Privremena uprava VK „Partizan“ Marko Marjanović, Andrija Šljukić, Ivan Posavec, Jovan Popović, Vuk Matović - stoji u saopštenju