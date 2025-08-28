VELIKI USPEH ZA SRPSKO JEDRENJE! Osvojeno srebro na Evropskom prvenstvu u Portorožu
Srpska posada u sastavu Goran Stevanović – Nikola Marjanović osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u jedriličarstvu u klasi Benetau First 18 SE koje je održano u Portorožu.
Ovo je istorijski uspeh za srpsko jedrenje, a Stevanović i Marjanović, članovi JK Ada, su do titule vicešampiona Evrope stigli u žestokoj konkurenciji 36 posada.
U promenljivim uslovima, sa vetrovima do 10 čvorova, povremenom kišom i čekanjem na vetar, održano je sedam uzbudljivih i taktički zahtevnih trka. Stevanović i Marjanović jedrili su izuzetno ujednačeno i tokom celog prvenstva održavali plasman u vrhu. Pobedili su u jednoj trci, a nizom konstantnih rezultata obezbedili su drugo mesto, odmah iza slovenačke posade Jure Jerkovič – Robert Zajc (ŠD Gibanca), koji su postali šampioni Evrope. Treće mesto zauzeli su domaćini Mitja i Matic Margon (JK Pirat Portorož).
Druga srpska posada u sastavu Srđan Skala – Stevan Sedlak (JK Palić), ostvarila je zapažen rezultat osvajanjem 16. mesta.
