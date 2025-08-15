LASTE SA UŽIČKOG ŽELEZNIČKOG MOSTA: Takmičari iz regiona učestvuju u skokovima u vodu
Na užičkoj Gradskoj plaži, u subotu u 15 časova biće održani 33. po redu tradicionalni skokovi u vodu sa starog železničkog mosta. Najavljeno je učešće oko 20 najboljih skakača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
- Pozvamo Užičane da u što većem broju dođu na Gradsku plažu i isprate skokove po kojima je Užice, uz Mostar, u samom vrhu. Kao i prethodnih godina svi prijavljeni učesnici najpre će proći lekarski pregled, jer bezbednost je na prvom mestu. Potrudili smo se da uz pomoć grada koji je pokrovitelj manifestacije, ali i brojnih sponzora, obezbedimo vredne nagrade, pa će tako pored najboljih i svaki skok i svaki učesnik biti nagrađen – rekao je Dinko Žuvela iz JP “Veliki park” koje organizuje takmičenje u saradnji sa Crvenom krstom Užice i pod pokroviteljstvom grada.
Uvod u takmičenje biće nadmetanje juniora u skokovima sa tramboline na Gradskoj plaži, koji počinju u 13 časova.
Užički skokovi sa starog železničkog mosta traju od 1993. godine.
