Pobeda najlepši poklon! Evo kako su navijači Zvezde čestitali rođendan kapitenu Dobriću! (VIDEO)
Crveno-beli "stotkom" deklasirali Makabi Tel Aviv.
Predvođeni maestralnim Tajsonom Karterom, koji je odigrao meč karijere od dolaska na Mali Kalemegdan, košarkaši Zvezde stigli su do pete pobede u novoj sezoni Evrolige.
Šestostruki evropski prvak izgledao je kao "džak za udaranje" u Areni, koju je uz američkog asa (24 poena, indeks 26) obeležio i Ognjen Dobrić.
Iako je meč završio sa šest poena i dve pogođene trojke, kapiten Navarovog tima proslavio je danas 32. rođendan.
Znali su to i navijači Zvezde, koji su posle meča uz ovacije igračima zbog pobede, skandirali i svom vođi:
Crveno-beli su sada na skoru 5-3, a već u četvrtak igraju protiv Bajerna iz Minhena, koji je na spisku dužnika iz prethodne sezone.
Makabi će u narednom meču "duplog kola", dočekati Pariz u 9. rundi Evrolige.
Preporučujemo
Olga Danilović i Jan Oblak dobili sina, ime pravo iznenađenje
27. 10. 2026. u 12:40
Prve reči Ibona Navara nakon ubedljive pobede Zvezde protiv Makabija
27. 10. 2026. u 22:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ovo Veljko Paunović nije želeo da čuje: Reprezentativac Srbije nekoliko meseci van terena zbog povrede!
Čeka ga duža pauza.
27. 10. 2026. u 16:30
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)