Košarka

Pobeda najlepši poklon! Evo kako su navijači Zvezde čestitali rođendan kapitenu Dobriću! (VIDEO)

С.С.

27. 10. 2026. u 22:12

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Crveno-beli "stotkom" deklasirali Makabi Tel Aviv.

Победа најлепши поклон! Ево како су навијачи Звезде честитали рођендан капитену Добрићу! (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Predvođeni maestralnim Tajsonom Karterom, koji je odigrao meč karijere od dolaska na Mali Kalemegdan, košarkaši Zvezde stigli su do pete pobede u novoj sezoni Evrolige.

Šestostruki evropski prvak izgledao je kao "džak za udaranje" u Areni, koju je uz američkog asa (24 poena, indeks 26) obeležio i Ognjen Dobrić.

Iako je meč završio sa šest poena i dve pogođene trojke, kapiten Navarovog tima proslavio je danas 32. rođendan.

Znali su to i navijači Zvezde, koji su posle meča uz ovacije igračima zbog pobede, skandirali i svom vođi:

Crveno-beli su sada na skoru 5-3, a već u četvrtak igraju protiv Bajerna iz Minhena, koji je na spisku dužnika iz prethodne sezone.

Makabi će u narednom meču "duplog kola", dočekati Pariz u 9. rundi Evrolige.

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