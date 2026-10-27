Sale Đorđević bolji od Trinkijerija, junak je bio bivši igrač Partizana (VIDEO)

Derbi u Evrokupu pripao je ekipi srpskog trenera.

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Košarkaši Bahčešehira nastavljaju sa sjajnim rezultatima ove sezone, a ovog puta su na svom terenu uspeli da slave protiv PAOK-a u neizvesnoj završnici (84:81).

Bio je ovo okršaj glavnih favorita za osvajanje trofeja u Evrokupu, ali i sudar dvojice trenera, koji su miljenici navijača Partizana. S jedne strane igračka legenda Aleksandar Saša Đorđević na klupi turskog tima, a sa druge nekadašnji kormilar crno-belih Andrea Trinkijeri, koji vodi ekipu iz Soluna.

Takođe, nosioci domaćeg tima su Aleksa Avramović i Mateuš Ponjitka, bivši članovi "parnog valjka, tu je i nekadašnji kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović, dok su Nik Kalates i Donatas Motijeunas prošle sezone branili boje večitih, a sada su zajedno u taboru grčkog kluba.

Veći deo meča je domaćin kontrolisao dešavanja na parketu, imao i 17 poena prednosti, ali je dozvolio crno-belima da se vrate iz mrtvih. Najzaslužniji za to bili su Džedi Osman i Markus Foster, gosti su na manje od minut do kraja smanjila na "minus jedan". Tada je grešku napravio Ponjitka, ali se već u narednom napadu Poljak iskupio za to, pošto je bio precizan iz reketa. Poslednji napad uzeo je Brin Tajri, pokušao je za tri poena kako bi obezbedio produžetak, ali nije bio precizan.

Najefikasniji u taboru Bahčešehira bio je Malakaja Flin sa 28 poena i četiri asistencije, Ponjitka je ubacio devet, a Avramović samo četiri poena.

U taboru PAOK-a istakao se Osman sa 26 poena, pet skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte, Markus Foster je stao na 20, dok je Kalates ubacio tek dva, ali je imao pet asistencija i tri skoka.