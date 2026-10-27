Zvezdino poluvreme iz snova - Kanonada trojki i buđenje Kartera
Odličnih 20 minuta za crveno-bele protiv Izraelaca.
Košarkaši Crvene zvezde odigrali su u Areni poluvreme iz snova protiv Makabija iz Tel Aviva, a na pauzu su otišli sa čak 25 poena prednosti (55:30). Bez dileme, ovo je najbolja partija izabranika Ibona Navara od početka sezone, a dodatno dobija na težini kada se ima u vidu da su crveno-beli u prošloj rundi doživeli bolan poraz od Partizana u večitom derbiju i to nakon produžetka (85:82).
Ipak, ekipa sa Malog Kalemegdana se očigledno oporavila od tog udarca i uzvratila još jače. Sav bes su Beograđani iskalili na timu Odeda Kataša, a posebno se istakao jedan igrač.
Naime, Tajson Karter se konačno probudio i podsetio na ono vreme kada je pružao sjajne partije u dresu španske Unikahe. Amerikanac je van linije 6,75 metara bio precizan čak pet puta iz šest pokušaja, dok je Zvezda ukupno dala deset trojki iz 17 šuteva, što je neverovatnih 58,8 posto.
Pogađali su redom Džered Batler, Džordan Nvora, David Kremer, čak i Nik Vajler-Beb, ali definitivno je omaleni plejmejker rođen u Misisipiju obeležio prvi deo igre.
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