Prve reči Ibona Navara nakon ubedljive pobede Zvezde protiv Makabija
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Makabi u 8. kolu Evrolige sa 100:78.
Izjavu nakon samog završetka meča i ubedljivog trijumfa crveno-belih dao je trener pobedničkog tima Ibon Navaro.
Čestitke za pobedu, dobro veče za Crvenu zvezdu.
- Kao što smo rekli pre meča. Ako pogodiš više od 12 trojki protiv Makabija, imaš velike šanse da pobediš. Ne znam koliko smo pogodili na kraju, ali smo ubacili 10 trojki na poluvremenu. Sve onda izgleda lako. Možda ta preciznost dolazi iz solidne odbrane. Mislim da smo u drugom poluvremenu bili solidni, ne fenomenalni.
- Kada jedna osoba hoće da proda nešto, svi moraju da kupe. Tako i ja pokušavam nešto da prodam, ali ako oni ne žele da kupe, ništa od toga. To nije do trenera, to je do tima, i do igrača - poručio je Navaro.
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