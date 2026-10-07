JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

NOVI pogodak naše redakcije!

Henrik Siiskonen / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Sreda 18.00 Gniistan - Inter Turku |1-3&||1-3 (1.90)



20.00 Standard U23 - Renesans Mons |1-3&||1-3 (1.87) 18.00 Kups Akatemija - Inter Turku 2 GG&3+ (1.35)20.00 Standard U23 - Renesans Mons |1-3&||1-3 (1.87) Ukupna kvota: 4.80

Nema više Lige nacija, pa je ponuda danas veoma slaba, a takva će i biti do vikenda kada se na program vraćaju relevantna domaća prvenstva širom sveta.

Što se tiče današnjeg tiketa, pronašli smo vam par utakmica za golove, dve iz Finske uz jednu iz Belgije, pažljivo smo odradili analizu, pa ko voli nek izvoli.

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