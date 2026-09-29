"Vasilije Micić je trojkama odlučio utakmicu!" Prve reči Ibona Navara nakon poraza Zvezde od Hapoela

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su još jedan neuspeh u Evroligi.

Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Igrači Hapoela iz Tel Aviva slavili su u Beogradu protiv Crvene zvezde sa 81:80 i tako naneli drugi poraz iz isto toliko mečeva beogradskim crveno-belima u najelitnijem evropskom takmičenju.

Nakon meča, utiske je izneo trener Zvezde, Ibon Navaro.

- Doneli smo mnogo loših odluka, imali smo mnogo oscilacija, a rival je uspešno sve to kažnjavao. U momentima kada se lomila utakmica Vasa Micić je pokazao klasu i rešio pitanje pobednika. Nemam zamerki kada je borbenost u pitanju, ali neophodno je da budemo na istom nivou od početka do kraja - naglasio je trener Zvezda Ibon Navaro odmah posle meča.

Crvena zvezda je u prvom kolu izgubila od Žalgirisa takođe u Beogradu, pa su tako sada izabranici španskog stručnjaka na skoru 0-2, dok je Hapoel nakon poraza u Sofiji od Bajerna sada slavio i trenutno su na 1-1.

Zvezda će u trećem kolu najelitnijeg evropskog takmičenja igrati protiv Efesa i to ponovo u Beogradu, dok će Hapoel dočekati Real Madrid koji je u drugom kolu doživeo poraz od Efesa u Istanbulu.