Košarka

"Vasilije Micić je trojkama odlučio utakmicu!" Prve reči Ibona Navara nakon poraza Zvezde od Hapoela

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 22:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su još jedan neuspeh u Evroligi.

Василије Мицић је тројкама одлучио утакмицу! Прве речи Ибона Навара након пораза Звезде од Хапоела

Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Igrači Hapoela iz Tel Aviva slavili su u Beogradu protiv Crvene zvezde sa 81:80 i tako naneli drugi poraz iz isto toliko mečeva beogradskim crveno-belima u najelitnijem evropskom takmičenju.

Nakon meča, utiske je izneo trener Zvezde, Ibon Navaro.

- Doneli smo mnogo loših odluka, imali smo mnogo oscilacija, a rival je uspešno sve to kažnjavao. U momentima kada se lomila utakmica Vasa Micić je pokazao klasu i rešio pitanje pobednika. Nemam zamerki kada je borbenost u pitanju, ali neophodno je da budemo na istom nivou od početka do kraja - naglasio je trener Zvezda Ibon Navaro odmah posle meča.

Crvena zvezda je u prvom kolu izgubila od Žalgirisa takođe u Beogradu, pa su tako sada izabranici španskog stručnjaka na skoru 0-2, dok je Hapoel nakon poraza u Sofiji od Bajerna sada slavio i trenutno su na 1-1.

Zvezda će u trećem kolu najelitnijeg evropskog takmičenja igrati protiv Efesa i to ponovo u Beogradu, dok će Hapoel dočekati Real Madrid koji je u drugom kolu doživeo poraz od Efesa u Istanbulu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva

PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva