"Vasilije Micić je trojkama odlučio utakmicu!" Prve reči Ibona Navara nakon poraza Zvezde od Hapoela
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su još jedan neuspeh u Evroligi.
Igrači Hapoela iz Tel Aviva slavili su u Beogradu protiv Crvene zvezde sa 81:80 i tako naneli drugi poraz iz isto toliko mečeva beogradskim crveno-belima u najelitnijem evropskom takmičenju.
Nakon meča, utiske je izneo trener Zvezde, Ibon Navaro.
- Doneli smo mnogo loših odluka, imali smo mnogo oscilacija, a rival je uspešno sve to kažnjavao. U momentima kada se lomila utakmica Vasa Micić je pokazao klasu i rešio pitanje pobednika. Nemam zamerki kada je borbenost u pitanju, ali neophodno je da budemo na istom nivou od početka do kraja - naglasio je trener Zvezda Ibon Navaro odmah posle meča.
Crvena zvezda je u prvom kolu izgubila od Žalgirisa takođe u Beogradu, pa su tako sada izabranici španskog stručnjaka na skoru 0-2, dok je Hapoel nakon poraza u Sofiji od Bajerna sada slavio i trenutno su na 1-1.
Zvezda će u trećem kolu najelitnijeg evropskog takmičenja igrati protiv Efesa i to ponovo u Beogradu, dok će Hapoel dočekati Real Madrid koji je u drugom kolu doživeo poraz od Efesa u Istanbulu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
JA SAM SRBIN, 'AJDE O TOME DA PRIČAMO: Jokanovićeva "šamarčina" novinarima, pitali ga o Šaćiriju, Rusiji...
29. 09. 2026. u 15:20 >> 15:22
Žestoke prozivke MMA boraca: Unakaziću te na Marakani, zvao si me usred noći i pretio
29. 09. 2026. u 15:06
Ove godine je rastužio Zvezdu i Delije, sada je čuveni fudbaler odlučio da ide u penziju
29. 09. 2026. u 14:43
Brazil nekako preživeo goleadu, tuča igrača obeležila meč sa Australijom (VIDEO)
29. 09. 2026. u 14:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
28. 09. 2026. u 19:35 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)