Košarka

NAVIJANJE KAO U BEOGRADU: Partizan ima veliku podršku u Parizu (VIDEO)

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Sjajnu atmosferu napravili su po običaju navijači Pariza na utakmici protiv Pariza. Delovalo je kao da beogradski crno-beli igraju kod kuće.

НАВИЈАЊЕ КАО У БЕОГРАДУ: Партизан има велику подршку у Паризу (ВИДЕО)

Foto: Goran Čvorović

- Idemo do pobede, Partizan ole, mi za tebe živimo! – ori se pariskom "Arenom".

Navijali su partizanovci punim grlom i kada nije baš išlo na početku.

- Napred, Partizan! – nadjačavali su domaćine.

Stigli su i da "prozovu" sunarodnike u drugim delovima hale.

- Javi se zapad! – orilo se, uz poziv "Ustanite, grobari!".

Deluje u Parizu kao da smo usred Beograda.

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