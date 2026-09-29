NAVIJANJE KAO U BEOGRADU: Partizan ima veliku podršku u Parizu (VIDEO)

Sjajnu atmosferu napravili su po običaju navijači Pariza na utakmici protiv Pariza. Delovalo je kao da beogradski crno-beli igraju kod kuće.

Foto: Goran Čvorović

- Idemo do pobede, Partizan ole, mi za tebe živimo! – ori se pariskom "Arenom".

Navijali su partizanovci punim grlom i kada nije baš išlo na početku.

- Napred, Partizan! – nadjačavali su domaćine.

"Gde god ti da igraš, tu su tvoji Grobari!"🖤🤍 pic.twitter.com/nSQs9gCtdw — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 29, 2026

Stigli su i da "prozovu" sunarodnike u drugim delovima hale.

- Javi se zapad! – orilo se, uz poziv "Ustanite, grobari!".

Deluje u Parizu kao da smo usred Beograda.