NAVIJANJE KAO U BEOGRADU: Partizan ima veliku podršku u Parizu (VIDEO)
Sjajnu atmosferu napravili su po običaju navijači Pariza na utakmici protiv Pariza. Delovalo je kao da beogradski crno-beli igraju kod kuće.
- Idemo do pobede, Partizan ole, mi za tebe živimo! – ori se pariskom "Arenom".
Navijali su partizanovci punim grlom i kada nije baš išlo na početku.
- Napred, Partizan! – nadjačavali su domaćine.
Stigli su i da "prozovu" sunarodnike u drugim delovima hale.
- Javi se zapad! – orilo se, uz poziv "Ustanite, grobari!".
Deluje u Parizu kao da smo usred Beograda.
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