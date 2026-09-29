Košarka

Naredni protivnik Partizana demoliran: Bavarci nemoćni u Istanbulu

Olja Mrkić

29. 09. 2026. u 22:29

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Košarkaši Fenerbahčea pobedili su u Istanbulu ekipu Bajerna rezultatom 100:76 (31:15, 19:16, 25:20, 25:25) u utakmici drugog kola Evrolige.

Наредни противник Партизана демолиран: Баварци немоћни у Истанбулу

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su u Istanbulu ekipu Bajerna rezultatom 100:76 (31:15, 19:16, 25:20, 25:25) u utakmici drugog kola Evrolige.

Najefikasniji u timu Fenerbahčea bio je Tejlen Horton Taker sa 19 poena, dok je Vejd Boldvin dodao 13.

U ekipi iz Minhena najbolji je bio Dvejn Vašington sa 20 poena. Srpski košarkaš Vladimir Lučić odigrao je nešto više od 18 minuta za Bajern, a zabeležio je dva poena i dva skoka.

Košarkaši Fenerbahčea su zabeležili dve pobede u dosadašnjem toku Evrolige, dok Bajern ima skor 1-1.

Fenerbahče će u narednom, trećem kolu Evrolige dočekati Dubai, dok će Bajern u Minhenu igrati protiv Partizana.

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