Pogledajte trojku Arijana Lakića uz zvuk sirene kojom se Partizan odlepio (VIDEO)
Košarkaši Partizana igraju protiv Pariza u drugom kolu Evrolige
Utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na linku OVDE, a dosadašnji tok meča je obeležio potez Arijana Lakića u završnim sekundama prvog poluvremena.
U poslednjem napadu je sjajan bio Vildoza u odbrani, blokirao je Hifija, a onda je Lakić u poslednjoj sekundi pogodio sa osam metara.
Partizan se tom trojkom rezultatski odvojio na plus četiri - 44:40 je za "crno-bele", što je malo ko očekivao posle početnih 10:0 za ekipu iz "grada svetlosti".
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