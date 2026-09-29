Košarka

Pogledajte trojku Arijana Lakića uz zvuk sirene kojom se Partizan odlepio (VIDEO)

Olja Mrkić

29. 09. 2026. u 21:56 >> 21:56

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Košarkaši Partizana igraju protiv Pariza u drugom kolu Evrolige

Погледајте тројку Аријана Лакића уз звук сирене којом се Партизан одлепио (ВИДЕО)

Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na linku OVDE, a dosadašnji tok meča je  obeležio potez Arijana Lakića u završnim sekundama prvog poluvremena.

U poslednjem napadu je sjajan bio Vildoza u odbrani, blokirao je Hifija, a onda je Lakić u poslednjoj sekundi pogodio sa osam metara.

Partizan se tom trojkom rezultatski odvojio na plus četiri - 44:40 je za "crno-bele", što je malo ko očekivao posle početnih 10:0 za ekipu iz "grada svetlosti".

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