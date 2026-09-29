Oglasili se iz ABA lige: Rešeni svi problemi oko organizacije suđenja, utakmice drugog kola...
ABA liga se oglasila.
Utakmice drugog kola ABA lige i mečevi WEEK 2 ABA lige 2 igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u sezoni 2026/27, saopšteno je večeras iz regionalnog košarkaškog takmičenja.
"ABA liga j.t.d. sa velikim zadovoljstvom, a na radost svih neposrednih učesnika: klubova, igrača i trenera, ali pre svega brojnih navijača, saopštava da su se stekli svi neophodni uslovi za početak takmičenja", navode iz ABA lige.
"U prethodnom periodu učinjen je veliki napor kako bi se u novonastaloj situaciji pronašla najedakvatnija rešenja i bili prevaziđeni brojni izazovi zbog kojih su nažalost morale biti odložene utakmice prvog kola ABA lige i ABA lige 2", dodaje se u saopštenju.
U saopštenju se dalje navodi da je definisana nova lista sudija.
"Međutim, u najkraćem mogućem roku definisana je novo lista sudija, pa je sve spremno za početak regionalnog takmičenja, a termini odloženog prvog kola ABA lige i WEEK 1 ABA lige biće naknadno određeni", zaključuje se u saopštenju ABA lige.
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