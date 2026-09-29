GROBARI U PARIZU: Došli smo, jer volimo Partizan! (FOTO)
Mnogo našeg sveta došlo je da gleda košarkašku utakmicu Pariz – Partizan.
Među njima Marko iz Svilajnca, i njegovi prijatelji Stefan i Veljko, poreklom iz okoline Mladenovca. Žive nekoliko godina već u Parizu. Aleksa i Jovana su iz Zrenjanina, došli su u goste. Mnogi u Partizanovim dresovima, onim fudbalskim. U jednom od njih, Draško iz Kruševca žuri u halu. S njim su dva Gorana i Strahinja iz Vrčina.
I Danijel je u crno-belim bojama. Četiri navijačice, Aleksandra, Iva, Danica, Jelena, uz osmeh očekuju početak.
- Došle smo, jer volimo Partizan! – kaže raspoložena četvorka.
Devojke s ponosom ističu da su neke od njih poreklom sa Kosova i Metohije, iz Istoka, dok im je prijateljica iz Beograda. Već dvadeset godina žive u glavnom gradu Francuske.
Stefan, u Partizanovom dresu, poreklom je iz Despotovca, došao je s prijateljima. Prilazi Miroslav iz Minhena, gledaće Partizan ponovo već za nekoliko dana u svom gradu.
Tu su i Dalibor, Ivan, Filip, Nikola i Vesna, pred halom.
- Do pobede! – kaže Dalibor.
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