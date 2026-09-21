"Zvezda i Partizan treba da promene ime i krenu ispočetka": Šok izjava bivšeg reprezentativca Srbije
Bivši srpski košarkaš Miroslav Raduljica govorio je otvoreno o svom odnosu prema Crvenoj zvezdi i Partizanu, klubovima za koje je tokom karijere nastupao, ali i o periodu provedenom na Malom Kalemegdanu.
Gostujući u podkastu "Ozbiljno Neozbiljni", iskusni centar nije štedeo reči kada je govorio o večitom rivalstvu. Na pitanje kako prati novu sezonu Zvezde i Partizana i veliki broj stranaca u oba kluba, Raduljica je kratko odgovorio:
- Ne pratim, zaista nemam pojma. Znam samo ono što ste vi pričali.
Voditelji su ga potom pitali kako je moguće da posle toliko godina profesionalne karijere gotovo uopšte ne prati košarku.
- Gledam jedino kad moja žena gleda. Ona je navijač Zvezde, pa gledamo zajedno. Ona navija, a ja uživam gledajući nju kako se unese, pošto ja nemam tu pažnju - rekao je Raduljica.
Raduljica se prisetio i trenutka kada je, kao bivši igrač Partizana, prešao u Zvezdu, odnosno reakcije dela navijača.
- Kad sam prešao u Zvezdu, došao sam posle 11-12 godina, sedim na klupi, a navijači mi bacaju pare sa tribina: "Prodao si se!" A kad sam igrao u Partizanu, dao sam sve od sebe. I onda mi baci 10-20 dinara... Pa baci malo više ako sam se toliko prodao! - ispričao je kroz osmeh.
Iskusni košarkaš potom je otvorio i temu svog boravka u Crvenoj zvezdi, gde, kako kaže, nije dobio pravu priliku da pokaže šta može.
- To je filozofija neka... Uvek se trudim da ne uvredim nikoga, ali ljudi mnogo filozofiraju. Neko je hteo da me dovede, onda ovi drugi sumnjaju: "Pa igrao je u Kini, mator je..." Onda dođe drugi trener, slaže te u lice: "Ti mi trebaš, ti si iskusan" - rekao je Raduljica i dodao:
- Dali su mi dres šest brojeva manji, izgledam kao uštipak, a u stvari sam u istoj kilaži. Kažu: "Nisi u formi." Pa daj mi da igram tri minuta! Posle tri meseca neigranja ubaci me na minut i po i kaže: "Vidiš da ne možeš." Ljudi, nisam došao da sedim i klepam pare, a imao sam ugovor na dve godine. Otišao sam na svoju štetu jer sam hteo da igram košarku.
Voditelj ga je pitao kako komentariše situaciju da su i Zvezda i Partizan u tom trenutku sa domaćih trenera prešli na španske trenere, na šta je Raduljica odgovorio:
- Ma ne znam njih kao trenere, ali... ne znam, možda treba da se to sve promeni, sve iz korena. Nek promene ime i jedan i drugi tim i nek krenu ispočetka, pa će možda nešto i da se, da bude bolje, otkud znam - istakao je bivši reprezentativac Srbije.
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