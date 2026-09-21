Ako prođe Slovence: Srbija saznala rivala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva!
Meč rešen u četiri seta.
Muška odbojkaška reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u Torinu u osmini finala pobedila selekciju Češke rezultatom 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15).
Najefikasniji u selekciji Belgije bio je Fere Regers sa 24 poena, dok je Sem Deru zabeležio 17.
U reprezentaciji Češke, po 14 poena imali su Lukaš Vašina i Patrik Indra.
Belgija će u četvrtfinalu šampionata Evrope igrati protiv pobednika meča između Srbije i Slovenije, koji je na programu večeras od 21 sat.
Preostala tri četvrtfinalna para Evropskog prvenstva čine: Poljska-Nemačka, Italija-Finska i Francuska-Rumunija.
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