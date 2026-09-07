Ibon Navaro zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao trener crveno-belih posle pripremnog turnira na Kritu

Trener Crvene zvezde, Ibon Navaro, posle pripremnog turnira na Kritu analizirao je trenutnu situaciju u timu.

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Zvezda se na početku sezone susrela sa određenim kadrovskim problemima, ali španski stručnjak je optimističan i veoma pozitivan.

“Pre svega, mislim da smo na pravom putu. Naravno, naš prioritet sada je da izgradimo tim, da počnemo da usvajamo ideju i sistem i da to prenesemo na naše igrače. Nažalost, imamo problema sa Nikom Vajlerom Bebom i Tajsonom Karterom, ali očigledno nije ništa previše ozbiljno. Ipak, prioritet je da izbegnemo povrede”, rekao je Navaro za Meridian sport.

Stefan Miljenović je preskočio put u Grčku.

“Stefan je ovog vikenda radio sa trenerom i kondicionim trenerom u Beogradu i imamo veoma dobre signale. Prilično sam siguran da će moći da počne da radi sa nama u utorak, a možda će već sledeće nedelje moći da učestvuje na turniru.”

Nikola Đurišić će morati još malo da pričeka…

“Nažalost, njegovo stanje i dalje nije dobro i moraćemo da sačekamo možda još dve nedelje”.

Ostalo je još nešto više od dve nedelje do utakmice sa Žalgirisom u Areni, a ekipa je tek odnedavno na okupu, pa se postavlja pitanje hoće li španski stručnjak uspeti da sklopi sve kockice.

“Ako pitate bilo kog trenera koliko mu je vremena potrebno, svaki trener će vam reći da mu treba više vremena nego što ga zapravo ima. To je vrlo jednostavno.Od sada pa nadalje, mislim da ćemo imati još samo 11 treninga. To nije mnogo. Ako smo do sada imali devet treninga, a sada ćemo imati još 11, ukupno 20 treninga – to nije dovoljno da se sve implementira. Ali dobro, moramo da verujemo igračima, njihovom trudu da usvoje ideje, da napreduju na svakom treningu i u svakom trenutku koji provodimo zajedno. Nadamo se da ćemo do prve utakmice imati dobar nivo igre”, zaključio je Ibon Navaro