"HVALA SVIMA NA OVOJ PRILICI": Saša Obradović oduševljen što je trener Hapoela (VIDEO)

SAŠA Obradović je okrenuo novi list u karijeri. Posle godina rada u Evroligi, vodiće ekipu u Evrokupu, pošto je promovisan u novog trenera Hapoela iz Jerusalima.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Srpski stručnjak je stigao u Izrael i i odmah je uzeo klupski šal koji je ubrzo stavio oko vrata.

- Hvala svima koji su mi ukazali priliku da budem trener Hapoela. Stvarno imam ogromna očekivanja. Nakon što sam godinama bio trener u Evroligi, prepoznao sam ovo kao ogroman projekat koji će da raste do evroligaškog nivoa. Srećan sam što vidim strast kod navijača Hapoela i jedva čekam da ih vidim, Yalla Hapoel - rekao je Obradović.

אהלן סשה 👋🏼 pic.twitter.com/qAOiXMsY8S — Hapoel Jerusalem BC (@HapoelJerusalem) July 5, 2026

Podsrtimo, Hapoel će biti jedan od favorita za trofej u Evrokupu, a to pokazuje i potez kluba koji je produžio ugovor sa Džeredom Harperom.

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