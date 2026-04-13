PODRŽATI MLADE DEVOJKE: Katarina Krpež Šlezak i Dragana Cvijić se oprostile od dresa reprezentacije i nadaju se da će rukometašice biti bolje
USKRS će dugo da pamte rukometašice. Ne samo po plasmanu na EP od 3. do 20. decembra iduće godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj, već i što su se sinoć u poslednjoj utakmici kvalifikacione grupe 5 protiv Ukrajine (30:21) od dresa reprezentacije oprostile kapitenka Katarina Krpež Šlezak i Dragana Cvijić.
- Mnogo sam srećna, bilo je jako bitno da pobedimo i plasiramo se na EP. Za mene je ovo bio poseban meč, jer je bio poslednji u reprezentaciji. Bilo mi je stvarno teško od početka, malo me drmala trema, jer sam znala da je kraj. Ali devojke su mi pomogle... Srećne su što idu na prvenstvo, a ja ću da ih bodrim, da navijama i nadam se najboljem - ističe za RSS Katarina Krpež Šlezak.
Najubojitiji rukometašica Srbije zahvalila se svima koji su sve ove godine bili uz nju:
- Iskreno se nadam da će i one imati podršku, da će da ih bodre. To im je potrebno, jer su mlada ekipa. Devojke imaju potencijal, potrebno je vreme, treba im dati šansu, kao i selektorki Sandri Kolaković. Pokazale su srce, da mogu, da žele, da imaju volju, što je najbitnije.
Dragana Cvijić je veoma emotivno doživela duel sa Ukrajinkama...
- Samnom ili bez mene biće najbolje na svetu. Nisam bitna ja, bitna su ova deca koja dolaze, ja bih njima pružila svu ovu pažnju. Ja sam završavala, a one su tek došle. Stvarno je bilo prelepo, uživala sam svaki minut na terenu i cilj mi je bio da budu par pet posto bolje od prošle utakmice. Zato se osećam lepše, da sam uspela... Pratiću ih, bodriću uvek - pričala je posle meča trofejna rukometašica.
Zvezda Ferencvaroša je ponosna na devojke zbog njihove igre protiv Ukrajine:
- Protiv Litvanije su igrale jako loše, nije funkcionisao ni napad, ni tranzicija. Sve su dobro analizirale, bile kritične što je najvažnije u tim trenucima i za jedan trening smo spremile utakmicu sa Ukrajinom. To je nešto pozitivno i stvarno se radujem, što je ekipa samokritična. Pričale smo mnogo, trenirale, nismo imale mnogo vremena, ali uspele smo da izvučemo svoj maksimum. Jako sam srećna i ponosna što su devojke dobile šansu i stvarno je izgledalo prelepo.
Kolaković: Pripreme od 1.juna
MLADE rukometašice položile su ispit i kod selektorke Sandre Kolaković:
- Nijednog trenutka pobeda nije dolazila u pitanje. Sve igračice su igrale, nosile Srbiju, a mlađe su pokazale da imaju potencijal i da mora puno da se radi. Već od 1.juna počinjemo pripreme za EP. Svaka igračica je ispunila zadatke, kako u odbrani, tako i u napadu. Ono što posebno raduje je da nisu dozvole protivnicama da osvoje nijednu loptu, što puno pokazuje da su spremne. To je način na koji se bori za svoju zemlju i svoj grb.
Žreb grupa u četvrtak
NAŠE devojke će u četvrtak (18.00) na žrebu u Katovicama saznati u kojoj će grupi biti u prvoj fazi EP. Srpkinje su u četvrtom šeširu sa Hrvatskom, Islandom, Severnom Makedonijom, Ukrajinom i Grčkom. U prvom su: Norveška, Danska, Mađarska, Francuska, Švedska, Holandija, u drugom: Nemačka, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Španija, Češka, a u trećem: Turska, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Austrija i Farska Ostrva.
Biće šest grupa sa četiri selekcija. Titulu brani Norveška.
