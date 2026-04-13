CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala

OČEKUJE se da uskoro i druge organizacije načine isti potez.

Svetska federacija vodenih sportova načinila je prvi korak, a očekuje se uskoro i reakcija MOK-a.

- Plivači iz Rusije i Belorusije ponovo mogu da se takmiče na turnirima koje organizuje krovna svetska plivačka federacija i to pod svojim nacionalnim obeležjima — sa zastavom, opremom i himnom - piše „A Bola“.

- Savet World Aquatics doneo je odluku da ukine restrikcije koje su uvedene nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. U zvaničnom saopštenju navodi se da će seniori sa ruskim i beloruskim državljanstvom moći da učestvuju na takmičenjima pod istim uslovima kao i ostali - piše portugalski list.

Ograničenja su već ranije bila ublažena za mlađe kategorije, a predsednik organizacije, Husain Al Musalam, obrazložio je ovu odluku rečima:

- Želimo da bazeni i otvorene vode ostanu mesta gde sportisti svih nacionalnosti mogu da se okupljaju i takmiče u duhu mira.

Ipak, i pored ukidanja zabrana, ruski i beloruski plivači moraće da prođu kroz četiri uzastopne anti-doping kontrole, kao i dodatne bezbednosne provere. Sportistima iz Rusije i Belorusije zabranjeno je učešće na međunarodnim takmičenjima u martu 2022, nakon početka ruske vojne operacije u Ukrajini.

Delimičan povratak usledio je u septembru 2023, ali pod strogim uslovima — samo po jedan takmičar po disciplini i bez nacionalnih obeležja, odnosno pod neutralnom zastavom.

