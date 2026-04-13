Košarka

BUDUĆNOST KOŠARKE U SIGURNIM RUKAMA! Dušan Alimpijević trener godine!

Танјуг

13. 04. 2026. u 17:33

Trener košarkaša Bešiktaša i selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević proglašen je za najboljeg trenera Evrokupa za sezonu 2025/26, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

БУДУЋНОСТ КОШАРКЕ У СИГУРНИМ РУКАМА! Душан Алимпијевић тренер године!

FOTO: Tanjug/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Alimpijević je ove sezone sa Bešiktašom u Evrokupu zabeležio 16 pobeda i pet poraza, a turska ekipa će igrati u finalu protiv Burža.

U izboru za najboljeg trenera iza Alimpijevića ostali su Frederik Fatu iz Burža, Erdem Džan iz Turk Telekoma i Zvezdan Mitrović iz Cedevita Olimpije.

Selektor Srbije je prethodno u sezoni 2021/22 bio proglašen za najboljeg trenera kada je sa Bursom stigao do finala Evrokupa.

Bešiktaš i Burž će 22. aprila igrati prvu utakmicu finala Evrokupa u Istanbulu.

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

