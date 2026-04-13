BUDUĆNOST KOŠARKE U SIGURNIM RUKAMA! Dušan Alimpijević trener godine!
Trener košarkaša Bešiktaša i selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević proglašen je za najboljeg trenera Evrokupa za sezonu 2025/26, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Alimpijević je ove sezone sa Bešiktašom u Evrokupu zabeležio 16 pobeda i pet poraza, a turska ekipa će igrati u finalu protiv Burža.
U izboru za najboljeg trenera iza Alimpijevića ostali su Frederik Fatu iz Burža, Erdem Džan iz Turk Telekoma i Zvezdan Mitrović iz Cedevita Olimpije.
Selektor Srbije je prethodno u sezoni 2021/22 bio proglašen za najboljeg trenera kada je sa Bursom stigao do finala Evrokupa.
Bešiktaš i Burž će 22. aprila igrati prvu utakmicu finala Evrokupa u Istanbulu.
