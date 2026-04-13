ZVEZDA SE MUČILA, ALI SRUŠILA KLUŽ: Crveno-beli sigurni protiv Rumuna
KOŠARKAŠI Crvene zvezde su u sedmoj rundi Top 8 faze ABA lige dočekali rumunski Kluž. Slavili su crveno-beli rezultatom 86:76.
Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počela je serijom 1:5 gostiju. Nakon tri minuta igre gosti su imali šest poena prednosti da bi u nastavku usledio egal, a potom i preokret domaćina koji je trojkom Dobrića u poslednjim sekundama perioda otišao na pauzu uz prednost 25:19.
Sjajna igra u drugoj četvrtini brzo je Zvezdi donela dovifrenu prednost (32:23). Sjajan je bio Tajson Karter u datom trenutku i velikih 51:39.
Sporije je četa Saše Obradovića krenula u drugom poluvremenu, brzo se topila prednost Crvene zvezde, a Tejlor je minut pre odlaska na malu pauzu mogao da donese preokret Rumunima, ali je promašio, a ponovo je Dobrić u presudnom trenutku postigao trojku. Nakon 30 minuta igre bilo je 66:62.
Velika borba viđena je i u poslednjem kvartalu, ali su igrači srpskog kluba sačuvali prisebnost i uspeli da trijumfalno meč privedu kraju i upišu trijumf 86:76.
Po 14 poena u redovima domaćina postigli su Džered Batler i Ognjen Dobrić. 11 je dodao Tajson Karter, a jedan manje upisao je Izundu. Kod gostiju Krik je ubacio 22, po 16 Molinar Džons i Miletić, a dva manje dodao je Rasel.
Crvena zvezda je ovom pobedom sačuvala treću poziciju pred plej-of, dok u Evroligi u četvrtak gostuju Real Madridu.
