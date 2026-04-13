TRAMP OBRISAO OBJAVU U KOJOJ JE PRIKAZAN KAO ISUS: Objava je bila široko kritikovana - Papa Lav 14. sve glasniji po pitanju rata u Iranu

OBJAVA u kojoj je američki predsednik Donald Tramp prikazan kao Isus izbrisana je sa predsednikovog naloga na društvenim mrežama, preneli su danas američki mediji.

Slika na kojoj je Tramp prikazan kao ''Hristoliki čovek koji leči bolesne okružen američkim zastavama i orlovima'', objavljena je na Trampovoj društvenoj mreži Truth Social u nedelju uveče, nedugo nakon što je predsednik SAD kritikovao papu Lava 14. zbog govora protiv rata sa Iranom, prenosi Si-en-en.

Objava je bila široko kritikovana kao bogohulna, ali na predsednikovom nalogu link do sporne objave sada vodi do stranice na kojoj piše da "sadržaj više nije dostupan".

Papa Lav 14. poručio je danas da se "ne plaši Trampove administracije" i da će nastaviti da govori uprkos Trampovim kritikama zbog papinog negativnog stava o ratu u Iranu.

Papa Lav, sve glasniji po pitanju rata u Iranu, prošle nedelje je osudio Trampovu retoriku protiv iranskog naroda, poručivši da je "zaista neprihvatljiva", navodi Si-en-en.

(Tanjug)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...