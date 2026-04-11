Ostali sportovi

POČELO POLUFINALE PLEJ-OFA! Dve ekipe napravile veliki korak ka finalu!

Slobodan Krstović

11. 04. 2026. u 21:10

Domaći timovi nisu imale milosti prema protivnicama.

ПОЧЕЛО ПОЛУФИНАЛЕ ПЛЕЈ-ОФА! Две екипе направиле велики корак ка финалу!

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbojkašice TENT-a i Uba napravile su prvi korak ka finalu Superlige u ženskoj konkurenciji.

Obrenovčanke su u prvom polufinalnom meču na svom terenu nadigrale aktuelnog prvaka Železničara sa 3:0 (25:22, 25:17, 25:14), dok su Ubljanke u Staroj Pazovi bile ubedljive protiv Jedinstva - 3:1 (26:24, 24;26, 25:23, 25:13).

Daleko uzbudljiviji meč odigran je u Staroj Pazovi. U prva tri seta odlučivala je jedna lopta, a kada su povele sa 2:1 Ubljanke su furizno odigrale četvrti čin.

Kod pobednica su odskočile Bojana Ćelić sa 23 i Isidora Rodić sa 16 poena, a kod Jedinstva  Anja Zubić i Ema Klopić sa 17.

U Obrenovcu je samo u prvom setu viđena velika borba. Najubojitija u TENT-u bila je Tamara Maljević sa 13, a kod Železničara Milena Koprivica sa 10.

Revanši su 14.aprila, a eventualne majstorice 17.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 0

PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

12. 04. 2026. u 10:00

Politika
Tenis
Fudbal
TEŽAK PORAZ OD HRVATSKE I TO NA USKRS: Srbija ispala sa Svetskog kupa

