POČELO POLUFINALE PLEJ-OFA! Dve ekipe napravile veliki korak ka finalu!

Domaći timovi nisu imale milosti prema protivnicama.

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbojkašice TENT-a i Uba napravile su prvi korak ka finalu Superlige u ženskoj konkurenciji.

Obrenovčanke su u prvom polufinalnom meču na svom terenu nadigrale aktuelnog prvaka Železničara sa 3:0 (25:22, 25:17, 25:14), dok su Ubljanke u Staroj Pazovi bile ubedljive protiv Jedinstva - 3:1 (26:24, 24;26, 25:23, 25:13).

Daleko uzbudljiviji meč odigran je u Staroj Pazovi. U prva tri seta odlučivala je jedna lopta, a kada su povele sa 2:1 Ubljanke su furizno odigrale četvrti čin.

Kod pobednica su odskočile Bojana Ćelić sa 23 i Isidora Rodić sa 16 poena, a kod Jedinstva Anja Zubić i Ema Klopić sa 17.

U Obrenovcu je samo u prvom setu viđena velika borba. Najubojitija u TENT-u bila je Tamara Maljević sa 13, a kod Železničara Milena Koprivica sa 10.

Revanši su 14.aprila, a eventualne majstorice 17.

