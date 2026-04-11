POČELO POLUFINALE PLEJ-OFA! Dve ekipe napravile veliki korak ka finalu!
Domaći timovi nisu imale milosti prema protivnicama.
Odbojkašice TENT-a i Uba napravile su prvi korak ka finalu Superlige u ženskoj konkurenciji.
Obrenovčanke su u prvom polufinalnom meču na svom terenu nadigrale aktuelnog prvaka Železničara sa 3:0 (25:22, 25:17, 25:14), dok su Ubljanke u Staroj Pazovi bile ubedljive protiv Jedinstva - 3:1 (26:24, 24;26, 25:23, 25:13).
Daleko uzbudljiviji meč odigran je u Staroj Pazovi. U prva tri seta odlučivala je jedna lopta, a kada su povele sa 2:1 Ubljanke su furizno odigrale četvrti čin.
Kod pobednica su odskočile Bojana Ćelić sa 23 i Isidora Rodić sa 16 poena, a kod Jedinstva Anja Zubić i Ema Klopić sa 17.
U Obrenovcu je samo u prvom setu viđena velika borba. Najubojitija u TENT-u bila je Tamara Maljević sa 13, a kod Železničara Milena Koprivica sa 10.
Revanši su 14.aprila, a eventualne majstorice 17.
