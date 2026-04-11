UBEDLJIVO I U REVANŠU: Poznat još jedan učesnik polufinala Superlige!
Silovito i u drugom četvrtfinalnom okršaju.
Vaterpolisti Radničkog ni u revanšu četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije nisu imali milosti protiv nejakog Zemuna - 26:10 (5:4, 7:0, 5:3, 9:3).
Kragujevčani su i u prvom meču slavili sa 25:12, a u polufinalu će se sastati večitim rivalom, samo je pitanje da li sa Partizanom ili Crvenom zvezdom.
Bio je to još jedan šuterski trening za Šumadince, koji su se na kraju radovali sa čak 16 golova prednosti. Dovoljno je reći da Gornjovarošani u drugoj četvrtini nisu uspeli ni da zatresu mrežu rivala, te su ovaj period izgubili sa 0:7!
Najefikasniji u pobedničkom timu bili su: Ivanov sa 6 golova, Dončić je dodao 4, a Ranđelović i Vlahopulos po 3 pogotka.
Kragujevčani sledeće nedelje, od 17. do 19.aprila, pred svojim navijačima na finalnom turniru brane titulu prvaka Regionalne lige.
Protivnik u polufinalu biće im ekipa Šapca.
Preporučujemo
PODATAK ZA NEVERICU IZ NBA LIGE! Nikola Jokić je deo njega!
11. 04. 2026. u 16:32
TUGUJE SRPSKI TENIS! Ovako nešto se dugo nije desilo!
11. 04. 2026. u 18:25
SRPSKI FUDBAL ZAVIJEN U CRNO! Preminuo Ivan Babić!
11. 04. 2026. u 18:39
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
