UBEDLJIVO I U REVANŠU: Poznat još jedan učesnik polufinala Superlige!

11. 04. 2026. u 20:58

Silovito i u drugom četvrtfinalnom okršaju.

Photo: Chad McDermott / Alamy / Profimedia

Vaterpolisti Radničkog ni u revanšu četvrtfinala plej-ofa Superlige Srbije nisu imali milosti protiv nejakog Zemuna - 26:10 (5:4, 7:0, 5:3, 9:3).

Kragujevčani su i u prvom meču slavili sa 25:12, a u polufinalu će se sastati večitim rivalom, samo je pitanje da li sa Partizanom ili Crvenom zvezdom.

Bio je to još jedan šuterski trening za Šumadince, koji su se na kraju radovali sa čak 16 golova prednosti. Dovoljno je reći da Gornjovarošani u drugoj četvrtini nisu uspeli ni da zatresu mrežu rivala, te su ovaj period izgubili sa 0:7! 

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su: Ivanov sa 6 golova, Dončić je dodao 4, a Ranđelović i Vlahopulos po 3 pogotka.

Kragujevčani sledeće nedelje, od 17. do 19.aprila, pred svojim navijačima na finalnom turniru brane titulu prvaka Regionalne lige.

Protivnik u polufinalu biće im ekipa Šapca.

