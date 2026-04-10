DENVER OBJAVIO! Jokić odustaje od MVP trke?

NIKOLA Jokić jedan je od glavnih kandidata za MVP nagradu, a postoji mogućnost da od nje i sam odustane.

Naime, kako je Denver nagets objavio postoji verovatnoća da Nikola Jokić neće igrati meč protiv Oklahome koji se igra u noći između petka i subote.

Srbin je zaveden pod "upitan" pred naredni meč, zbog povrede zgloba desne ruke.

Ukoliko se slučajno desi da propusti meč, biće to prvi put posle dva meseca i povrede kolena da ne igra, tada je pauzirao šesnaest vezanih utakmica.

Samim tim, u pitanje se dovodi i njegova kandidatura za MVP priznanje. Pravila NBA lige govore da igrač mora da igra najmanje 65 utakmica da bi bio u konkurenciji za priznanja.

Jokić u poslednje vreme igra u neverovatnoj formi. Nagetsi su vezali 10 pobeda, a Srbin je beležio 25,2 poena, 14,5 skokova i 12,7 asistencija po utakmici.

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Thunder:



QUESTIONABLE:

Nikola Jokić (Right Wrist Injury Management)

Jamal Murray (Right Shoulder Impingement)

Aaron Gordon (Right Hamstring Injury Management)



OUT:

Peyton Watson (Right Hamstring Strain)

Spencer Jones (Right… pic.twitter.com/ZNPzfFlmPl — Denver Nuggets (@nuggets) April 9, 2026

Nikola i ove godine ima tripl dabl prosek sa 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. Prvi je skakač i asistent lige, dok se na listi strelaca nalazi na osmom mestu.

Denver je trenutno treći na Zapadu, a do kraja ih očekuju velika borba sa Lejkersima i Hjustonom da ostanu na toj poziciji.

