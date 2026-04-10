DENVER OBJAVIO! Jokić odustaje od MVP trke?

10. 04. 2026. u 12:06

NIKOLA Jokić jedan je od glavnih kandidata za MVP nagradu, a postoji mogućnost da od nje i sam odustane.

ДЕНВЕР ОБЈАВИО! Јокић одустаје од МВП трке?

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)

Naime, kako je Denver nagets objavio postoji verovatnoća da Nikola Jokić neće igrati meč protiv Oklahome koji se igra u noći između petka i subote. 

Srbin je zaveden pod "upitan" pred naredni meč, zbog povrede zgloba desne ruke. 

Ukoliko se slučajno desi da propusti meč, biće to prvi put posle dva meseca i povrede kolena da ne igra, tada je pauzirao šesnaest vezanih utakmica. 

Samim tim, u pitanje se dovodi i njegova kandidatura za MVP priznanje. Pravila NBA lige govore da igrač mora da igra najmanje 65 utakmica da bi bio u konkurenciji za priznanja. 

Jokić u poslednje vreme igra u neverovatnoj formi. Nagetsi su vezali 10 pobeda, a Srbin je beležio 25,2 poena, 14,5 skokova i 12,7 asistencija po utakmici.

Nikola i ove godine ima tripl dabl prosek sa 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. Prvi je skakač i asistent lige, dok se na listi strelaca nalazi na osmom mestu.

Denver je trenutno treći na Zapadu, a do kraja ih očekuju velika borba sa Lejkersima i Hjustonom da ostanu na toj poziciji.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart