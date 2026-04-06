Košarka

PRAVO NOIOTKUDA! Luka Dončić dolazi u Evropu

Новости онлине

06. 04. 2026. u 08:12

SLOVENAC prelomio!

ПРАВО НОИОТКУДА! Лука Дончић долази у Европу

FOTO: Tanjug/AP

Nakon što je doživeo tešku povredu na utakmici protiv Oklahome, Luka Dončić je saznao da ga čeka duga pauza.

Lekari su, nakon magnetne rezonance i dodatnih analiza, Slovencu saopštili da ima istegnuće zadnje lože drugog stepena.

Izvesno je da neće igrati do kraja ligaškog dela sezone, a upitno je u kakvom stanju će dočekati plej-of i u kom trenutku će biti spreman da pomogne svom timu.

Plej-of počinje 18. aprila, a prognoze su da Dončić neće moći da bude u ekipi u prvoj rundi, dok se za ostatak trenutno ništa ne zna.

Poznati novinar "ESPN-a" Šams Čaranija je otkrio da je košarkaš napustio SAD i otišao u Evropu da potraži specijalizovane tretmane, a kao izvor je naveo Bila Dafija, Lukinog agenta.

Los Anđeles Lejkersi izgubili treće mesto od Denvera, a porazom od Dalasa su doveli sebe u opasnost gubitka četvrte pozicije. Na četiri utakmice do kraja ligaškog dela Lejkersi imaju 50 pobeda i 28 poraza, dok Hjuston ima poraz manje i pobedu više.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike