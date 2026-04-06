CRNO-BELA EUFORIJA! Jedan od najvećih ljubimaca "grobara" stiže u KK Partizan?
Najnovije vesti iz KK Partizan verovatno će obradovati sve kojima su crno-beli u srcu.
Grobari nisu baš u transu, ali nema sumnje da su danas radosni zbog naprasne mogućnosti da se Zek Ledej vrati u Partizan.
Jer, američko krilo je izgleda stvarno pred povratkom u Beograd posle samo dve godine, a najveće zasluge za to ima jedan košarkaš - crveno-belih?!
Beogradski klub je spremio zamenu za Isaka Bongu, a najbolje rešenje vide u Ledeju, reprezentativcu Azerbejdžana. Bonga, nemački reprezentativac, na kraju sezone će najverovatnije napustiti ekipu, a Partizan je sad našao i najbolje moguće rešenje. Igrača koji zna kolika je težina i odgovornost nositi crno-beli dres.
Reč je o Ledeju, koji ove sezone igra sjajno za Olimpiju iz Milana, a prosečno u Evroligi beleži 13 poena, četiri skoka i jednu asistenciju.
Međutim, narednog leta bi mogao da se vrati u srpsku prestonicu, prenose Italijani.
Mateo Andreani, tamošnji insajder, javlja da je milanska Olimpija završila zamenu za sjajno krilo.
U pitanju Aleks Piters, košarkaš Olimpijakosa, koji je odbio ponude Barselone, Reala i Fenerbahčea i ostalo je samo da se sačeka kraj sezone, kako bi se priključio Armaniju.
Piters je solunski klub napustio zbog prejake konkurencije, dok je u Evroligi prosečno beležio sedam poena, 2,5 skokova i jednu asistenciju. Američki košarakaš igra na poziciji krila kao i Ledej, a sve glasnije se u Italiji priča da će "Zek nazad za Beograd". Sada ta priča i deluje izuzetno realna.
Nema sumnje da bi povratak Ledeja u Partizan izazvao pravu euforiju kod navijača, čiji je ljubimac postao u prethodnom mandatu.
Snažni košarkaš je ostavio veliki trag u beogradskom klubu, jer je uspeo da vrati trofej ABA lige u vitrine crno-belima posle 10 godina dugog posta.
A ako se Ledej zaista vrati u klub s kojim je činio čuda kako u domaćem prvenstvu, tako i u Evroligi, nema sumnje da je onda mnogo bliže nova crno-bela renesansa.
