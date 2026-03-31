NBA GLEDALA ISTORIJSKO ČUDO! Na ovo se čekalo pola veka! (VIDEO)
Oboren rekord star 50 godina u meču koji je obeležio kandidat za MVP titulu.
Prethodne noći ispisana je zlatna stranica NBA lige.
Naime, prva zvezda San Antonija, Viktor Vembanjama je u pobedi San Antonija protiv Čikaga (129:114) upisao nestvaran dabl-dabl, postavivši rekord sezone - 41 poen, 16 skokova, uz 4 asistencije i 3 blokade, ali nije to ono što ga je uvelo među besmrtne. Već jedan zaista nestvaran statistički podatak.
Francuski košarkaš je napravio podvig i za osam minuta i 31 sekundu uspeo da upiše dabl-dabl (10 poena, 10 skokova, već na početku druge četvrtine!
Naime, ovaj rekord držao je Džim Vašington koji je sa Sent Luis Hoksima imao dabl-dabl za devet minuta protiv Niksa 6. marta 1966. godine.
Superstar Sparsa je jedan do glavnih kandidata za MVP priznanje. Osim njega su se istakli Stefon Kasl (21, 10as, 8sk) i Keldon Džonson sa 15 poena.
Što se tiče Čikaga, istakli su se Tre Džouns sa 23 koša, dok je Lenard Miler postigao dva manje, uz četiri asistencije.
NBA LIGA, REZULTATI:
Majami - Filadelfija 119:109
/Hiro 30 - Embid 26/
Atlanta - Boston 112:102
Memfis - Finiks 105:131
/Burton 17 - Buker 36/
San Antonio - Čikago 129:114
/Vembanjama 41 - Vajt 22/
Dalas - Minesota 94:124
/Geford 21 - Rendl 24/
Juta - Klivlend 113:122
/Filipovski 20 - Mobli 34/
Oklahoma - Detroit 114:110
LA Lejkers - Vašington 120:101
/Džejms 21 - Rajli 20/
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
ALEKSA AVRAMOVIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Trener ga ponizio pred celom halom i to zbog čega
31. 03. 2026. u 06:02
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
