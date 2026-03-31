Košarka

NBA GLEDALA ISTORIJSKO ČUDO! Na ovo se čekalo pola veka! (VIDEO)

Новости онлине

31. 03. 2026. u 08:12

Oboren rekord star 50 godina u meču koji je obeležio kandidat za MVP titulu.

Foto: Profimedia

Prethodne noći ispisana je zlatna stranica NBA lige.

Naime, prva zvezda San Antonija, Viktor Vembanjama je u pobedi San Antonija protiv Čikaga (129:114) upisao nestvaran dabl-dabl, postavivši rekord sezone - 41 poen, 16 skokova, uz 4 asistencije i 3 blokade, ali nije to ono što ga je uvelo među besmrtne. Već jedan zaista nestvaran statistički podatak.

Francuski košarkaš je napravio podvig i za osam minuta i 31 sekundu uspeo da upiše dabl-dabl (10 poena, 10 skokova, već na početku druge četvrtine! 

Naime, ovaj rekord držao je Džim Vašington koji je sa Sent Luis Hoksima imao dabl-dabl za devet minuta protiv Niksa 6. marta 1966. godine.

Superstar Sparsa je jedan do glavnih kandidata za MVP priznanje. Osim njega su se istakli Stefon Kasl (21, 10as, 8sk) i Keldon Džonson sa 15 poena.

Što se tiče Čikaga, istakli su se Tre Džouns sa 23 koša, dok je Lenard Miler postigao dva manje, uz četiri asistencije.

NBA LIGA, REZULTATI:

Majami - Filadelfija 119:109
/Hiro 30 - Embid 26/

Atlanta - Boston 112:102

/Džonson 20 - Braun 29/

Memfis - Finiks 105:131
/Burton 17 - Buker 36/

San Antonio - Čikago 129:114
/Vembanjama 41 - Vajt 22/

Dalas - Minesota 94:124
/Geford 21 - Rendl 24/

Juta - Klivlend 113:122
/Filipovski 20 - Mobli 34/

Oklahoma - Detroit 114:110

/Gildžs Aleksander 47 - Rid 21

LA Lejkers - Vašington 120:101
/Džejms 21 - Rajli 20/

BONUS VIDEO: „KLASIĆI" NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

 

Drugi pišu

Politika
Tenis
Fudbal
CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

