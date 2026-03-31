SADA I ZVANIČNO: Dolazi 1000 grobara na meč Crvena zvezda - Partizan u Evroligi
Košarkaši Partizana imaće podršku na meču 35. kola Evrolige kada budu gostovali Crvenoj zvezdi.
Kao što je to obično slučaj u evroligaškim derbijima, gosti imaju pravo na prisustvo u dvorani, pa će to biti slučaj i ovog puta. To, podsetimo, nije slučaj u ABA ligi i domaćem prvenstvu.
Meč je na programu u četvrtak od 20 časova.
