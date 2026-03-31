KOLIKA JE CENA SREĆE: Uzvišeni cilj koji nije lišen patnje

Sreća je smisao i svrha života. Ona nije trenutni osećaj zadovoljstva, već krajnji cilj ljudskog postojanja, reči su grčkog filozofa Aristotela. Pesnik i diplomata Jovan Dučić govorio je da "ko misli da je srećan, on je zaista srećan", dok je dalaj- lama smatrao da "sreću određuje stanje duha, a ne događaji". Bilo kako bilo, potraga za njom nikad ne prestaje.

FOTO: Depositphotos

Da li ćemo je dosegnuti u velikoj meri zavisi od nas. Možda već i jesmo, ali nismo toga svesni. Jer i kada smo srećni, pomislimo da takvo blagostanje može da bude još veće.

Ovim pitanjem bavio se i doktor Dimitrios Catiris, psihijatar specijalizovan za anksioznost i klinički asistent na Medicinskom fakultetu u severoistočnom Ohaju. On sreću posmatra iz perspektive eudajmonije, koncepta koji je skovao Aristotel, a predstavlja trajni osećaj ispunjenosti koji proizilazi iz smislenog života.

Prema ovoj filozofskoj teoriji, suština se izvodi iz saznanja ko ste i težnje ka ciljevima koji su usklađeni sa ličnim vrednostima.

- Kada se sreća posmatra iz Aristotelove perspektive, moja želja za njom dobija dublji značaj - kaže Catiris. - Tada je pitanje kako da je pronađemo. Mnogi će danas reći da se sreća nalazi u težnji za novcem, slavom i moći. Drugim rečima, postanite uspešni, zaradite mnogo novca, popnite se visoko na profesionalnoj lestvici i privucite gomilu pratilaca na "Instagramu".

Foto Pixabay free images

BOGATSTVO I ZAVIST

Istina, novac može da reši mnoge životne probleme. Ali posle određenog vremena, ako više zarađujete to vas neće učiniti još srećnijima, što je pokazala i studija u kojoj su učestovali milioneri.

- Isto važi i za profesionalni uspeh - kaže doktor Catiris. - Kada sam bio mlađi, verovao sam da će diploma doktora jednog dana otključati kod moje sreće. Malo sam znao o rasprostranjenosti depresije, anksioznosti i sagorevanju koje muči lekare. Anketa sprovedena među 7.643 doktora, objavljena 2025. pokazala je da 45,2 odsto lekara pati od izgaranja.

Ali i u drugim profesijama zabeleženi su slični trendovi. Prema istraživanju u kojem je učestvovalo 12.825 advokata, 21 procenat njih imao je problem s alkoholom, a 28 odsto suočilo se sa simptomima depresije. Istraživanje stomatologa iz 2021, utvrdilo je da je kod 54 odsto njih postojao srednji ili visok rizik od nastanka depresije.

- Možda verujete da će vas kupovina luksuznog automobila ili kuće iz snova učiniti srećnim - naglašava dr Dimitrios Catiris. - Ali dozvolite da vas poštedim razočaranja. Vaš osećaj zadovoljstva izbledeće zajedno sa sjajem novog auta. Veća je verovatnoća da ćete osetiti zavist čim primetite da neko parkira otmeniji automobil ispred kuće, koja je veća od vaše.

Foto: Free Images Pixabay

KAKO DA JE DOSEGNETE?

Posle svega nameće se pitanje: Na koju stranu da se okrenete da biste pronašli sreću? Ako želite da dosegnete onu trajnu sreću na koju se poziva Aristotel, onda morate da platite cenu. Prvo, morate stalno da radite na tome. Za većinu, sreća ne dolazi sama po sebi jer, iz ugla evolucije, posao mozga nije da nas usreći, već da nam pomogne da preživimo što nas čini nezadovoljnima. Naše pretke, koji su živeli u nesigurnim vremenima, oskudica je motivisala da akumuliraju resurse kako bi izdržali loše periode.

Pažnja i zahvalnost doprinose uspostavljanju ravnoteže u evolutivnoj tendenciji mozga da se fokusira na najgori mogući scenario. Takva praksa može da pomogne da cenite blagoslov u svakodnevnom životu, umesto da zavisite od postizanja cilja.

Pored toga, uložite vreme i energiju u poboljšanje odnosa sa drugim ljudima. Prema najdugotrajnijoj studiji o sreći, kvalitetni odnosi nas čine zdravijima i srećnijima. Ne pravite grešku žrtvujući svoje voljene u potrazi za statusnim simbolima.

I na kraju, veća je verovatnoća da ćete pronaći sreću ako prihvatite bolne trenutke u životu. Ljudi često pretpostavljaju da je sreća lišena bilo kakve patnje, ali to nije istina.

Foto Pixabay free images

- Razmišljanje o najradosnijim životnim prekretnicama to najbolje ilustruje - kaže pomenuti psihijatar. - Kuća ili automobil iz snova koje ste kupili nose sa sobom i frustracije zbog mogućih neočekivanih okolnosti( kvarova, popravki...). Osoba u koju ste se zaljubili i sa kojom ste se venčali je ona ista sa kojom ste se svađali. Deca koju odgajate su izvor brige noću. Dakle, sreća ne može da se odvoji od bola. Preformulišite svoja očekivanja tako što ćete imati realniju sliku o tome šta sreća zaista predstavlja.

Dakle, nema ništa loše u težnji ka profesionalnom uspehu i bogatstvu. Međutim, izbegnite grešku pretpostavljajući da takav cilj vodi ka sreći. Veća je mogućnost da pronađete sreću radeći na međuljudskim odnosima, praktikujući pažljivost i prihvatajući izazove koje vam život nameće. Cena pronalaženja sreće može biti visoka, ali se svakako isplati.