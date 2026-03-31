"KONAČNO VIDIMO KAKVA JE NJIHOVA NASILNIČKA PRIRODA" Vučić se oglasio posle nasilja koji su ispred Rektorata napravili blokaderi teroristi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer posle nasilja ispred Rektorata koji su napravili blokaderi teroristi.

- Svi mogu da budu mirni. Država svoj posao radi na ozbiljan način, a nasilni protesti su posledica više faktora. Jedan je da je to postizborna trauma zbog još jednog neispeha koji nisu očekivali jer su širili lažnu nadu svojim pristalicama, a drugi je što niko ne može da objasni šta rade pirotehnička sredstva, topovski udari i onolike bombe i špricevi u Kapetan Mišinom zdanju. Čak i to zdanju liči, u mnogim svojim prostorijama na svinjac i, ako je to domaćinsko lice rektora Đokića, onda to nije lepo lice Srbije i nije ono što građani Srbije žele - kazao je Vučić.

Kaže da smo nešto drugo mogli večeras da vidimo.

- To je da imate jedan značajan deo ljudi koji ne pokazuju, rekao bih, ni na koji način neku vrstu empatije prema devojci koja je stradala, da je to za njih "usputni slučaj", da ne dozvoljavaju da se istraži njeno ubistvo ili samoubistvo. Nije im stalo uopšte do života tog deteta, već da imaju neke svoje, rekao bih, interese političke koji su im mnogo važniji od svega i da je to jedino što ih zanima. Na kraju videli smo kao i uvek nasilje i to čisto nepatvoreno nasilje u kojem napadaju policajce - rekao je Vučić.

Kaže da je ovo očajnički trzaj onih koji su nemoćni.

- Ovo je dokaz da je kraj svemu. Njih je večeras, kada sve saberete, oko 3,900. Konačno vidimo kakva je prava nasilnička priroda. Kao kad su rekli da smo mi nekoga napadali u Kuli, a ispostavilo se da su se oni međusobno napadali. Moja poruka ljudima je da budu mirni, nemamo baš nikakvih razloga za brigu. Obrazovanje nam uništavaju najnesposobniji ljudi u zemlji. Uništili su budućnost naše dece, godine će biti potrebne za ovaj javašluk. Državi je stalo da se vidi kako je stradala ova devojka. Oni nemaju nikakvu empatiju - rekao je on.

Vučić se osvrnuo i na obraćanje rektora Vladana Đokića okupljenima na Studentskom trgu.

- Ja nemam ništa protiv toga da se bilo ko kandiduje, nema to pravo dok je na fakultetu ali... On je veliki favorit. Oni kako sami kažu imaju 75 posto podrške u narodu, ne vidi se to baš na izborima, ali atmosfera zla i sukoba, nepoverenja, mržnje... Veliki su favoriti. Ko će biti naši kandidati, o tome ćemo da odlučujemo. Čekaju nam važni razgovori. Potpisujemo sporazume za Ekspo. Kada ih pitate šta je sa devojkom? Vidite da im nije stalo to su fotelje, privilegije, politike ali bez ikakvog plana i programa. A mi moramo da pokažemo razliku - rekao je on.

Vučić takođe ističe da će frustarcije okorelih blokadera biti sve veće.

- Frustracije će biti sve veće kako budu videli da fotelje neće biti tako izvesne kako su želeli. Pozivam sve da mirno i smireno reaguju na sve, a država će da se pobrine za ostalo - kazao je Vučić.

Očekuje kopneni napad na Iran.

- To donosi dugoročnu nestabilnost u svetu. Sve se polako, ali sigurno, raspada - kazao je on.

Najavio je izbore do kraja godine.

- Do kraja godine biće izbori, možda budu i do Vidovdana, videćemo kada će biti i nema tu velike filozofije, ono što narod bude rekao tako će i biti. Nisu vam saopštili nijedan rezultat, ne umeju ni da saberu biračka mesta - kazao je on.

Vučić je komentarisao i huškanje blokadera od strane blokaderskih medija.

- To stalno rade. Neka kažu šta će tamo topovski udari. Naslušao sam se ja tih priča. Ja sam zbog panike samo zbog situacije u svetu. Ne želim da ponižavam političkog protivnika, da se u dobru ponesem, ponašam se kao predsednik koji vodi računa o svima. Nema im od tog posla ništa, ima tu mnogo detalja koji nisu za javnost, ali građani će uskoro videti kako je sve skrivano, maske, braunile... Nije baš lako to razumeti. A topovske udare, nema baš objašnjenja. Mi kao zemlja imamo problema kao i sve druge zemlje, ali ćemo uz težak i naporan rad uspeti to da prevaziđemo. Da li će biti lako? Neće - izjavio je Vučić.

Podsećamo, danas je UKP, u okviru istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, ušao u prostorije Rektorata, nakon čega su besni blokaderi pohrlili na Studentski trg i blokirali ulicu, napadajući policajce, pozivajući na njihovo ubistvo i linč predsednika Srbije Aleksandra Vučića.