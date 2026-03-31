SADA I ZVANIČNO! Crveno-beli bez centra u završnici Evrolige

OLIMPIJAKOS je u velikom derbiju Grčke pobedio Panatinaikos u gostima sa 101:94, međutim ostali su bez važnog igrača na tom meču.

Centar Olimpijakosa Tajrik Džons pauziraće dve nedelje zbog povrede lista u gradskom derbiju sa Panatinaikosom.

Tajrika neće biti na tri od poslednje četiri utakmice u EL, propustiće meč sa Asvelom sledeće nedelje, a potom i duele sa Hapoelom i Real Madridom u duploj nedelji.

