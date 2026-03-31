SADA I ZVANIČNO! Crveno-beli bez centra u završnici Evrolige
OLIMPIJAKOS je u velikom derbiju Grčke pobedio Panatinaikos u gostima sa 101:94, međutim ostali su bez važnog igrača na tom meču.
Centar Olimpijakosa Tajrik Džons pauziraće dve nedelje zbog povrede lista u gradskom derbiju sa Panatinaikosom.
Tajrika neće biti na tri od poslednje četiri utakmice u EL, propustiće meč sa Asvelom sledeće nedelje, a potom i duele sa Hapoelom i Real Madridom u duploj nedelji.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
30. 03. 2026. u 19:18
IZRAEL GLEDA I NE VERUJE: Evo šta se dešava u Gazi! (FOTO)
30. 03. 2026. u 19:15
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
