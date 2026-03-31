KRAJ VELIKE TRENERSKE KARIJERE! Svetislav Pešić odlazi u penziju!

Šef stručnog štaba košarkaškog kluba Bajern Svetislav Pešić izjavio je večeras da će na kraju sezone da završi trenersku karijeru.

Foto: ATA images

"Kao što pišem u knjizi: jednom trener - uvek trener. Uvek ću biti uključen u košarku, držaću predavanja i slično. Ali pred kraj života ne mogu više da budem glavni trener. Znam da mi ljudi neće verovati kada kažem da se povlačim. Ali posle ove sezone, stvarno je dosta. Imam prelepu kuću u Barseloni, gde živi deo moje porodice. I želim da provodim više vremena u svom rodnom Pirotu. Želim da doživim život iz drugačije perspektive", rekao je Pešić u intervjuu za nemački Zajt (Die Zeit).

Pešić je krajem prošle godine preuzeo Bajern.

"Nisam želeo ništa da radim do kraja ove sezone. Hteo sam da imam više vremena za porodicu, posebno za svoju suprugu Veru. Onda me je pozvao predsednik Bajerna Herbert Hajner. Klub se upravo razišao sa Gordonom Herbertom posle osam uzastopnih poraza u Evroligi. Hajner me je pitao da li mogu da preuzmem tim do kraja sezone. Rekao sam Hajneru da prvo želim da razgovaram sa suprugom. Rekla je da, ako te predsednik zove, ne možeš da kažeš 'ne'. Ne bih prihvatio nijedan drugi klub, ali se sa Bajernom identifikujem sto odsto. To je moj klub, klub mog srca", istakao je Pešić.

Pešić (76) je Bajern trenirao i od 2012. do 2016. godine. On je pored Bajerna trenirao i Bosnu, Albu, Keln, Barselonu, Virtus iz Rima, Đironu, Dinamo iz Moskve, Crvenu zvezdu, Valensiju, kao i reprezentacije Nemačke, Jugoslavije i Srbije.

