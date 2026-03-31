"DO KRAJA GODINE BIĆE IZBORI" Vučić: Frustracije će biti sve veće kako budu videli da fotelje neće biti tako izvesne kako su želeli
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Informer.
Najavio je izbore do kraja godine.
- Do kraja godine biće izbori, možda budu i do Vidovdana, videćemo kada će biti i nema tu velike filozofije, ono što narod bude rekao tako će i biti. Nisu vam saopštili nijedan rezultat, ne umeju ni da saberu biračka mesta - kazao je on.
Vučić takođe ističe da će frustarcije okorelih blokadera biti sve veće.
- Frustracije će biti sve veće kako budu videli da fotelje neće biti tako izvesne kako su želeli. Pozivam sve da mirno i smireno reaguju na sve, a država će da se pobrine za ostalo - kazao je Vučić.
