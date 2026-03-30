DESIO SE DEBI ZA MONAKO: Sin legendarnog sportiste odigrao prvi meč za Kneževe
MONAKO je zbog problema sa povrdama bio prinuđen da u tim uvrsti i mlade igrače. Tako je protiv Le Mana priliku dobio Maksim Kličko.
Ljubiteljima košarke ovo ime ne znači puno, ali njegov otac je čuveni bokser Vitali Kličko i verovatno će se zbog toga pratiti karijera ovog 20-godišnjaka.
On igra na poziciji centra, a u redove Kneževa je stigao pre dve godine nakon što je igrao u Oksfordu, Konektikatu i Batu.
Do sad je nastupao za U21 tim Monaka i pružao je sjajne partije. Prosečno je bečežio 15,6 poena i 7,1 skokova za 26 minuta po utakmici tokom 16 nastupa.
Ukrajinac je u pobedi protiv Le Mana (99:85) na parketu proveo četiri minuta i upisao je dva skoka.
Vrlo lako bi moglo da se dogodi da Kličko uskoro od trenera Manučara Markoišvilija dobije priliku da debituje i u Evroligi.
