DESIO SE DEBI ZA MONAKO: Sin legendarnog sportiste odigrao prvi meč za Kneževe

MONAKO je zbog problema sa povrdama bio prinuđen da u tim uvrsti i mlade igrače. Tako je protiv Le Mana priliku dobio Maksim Kličko.

Ljubiteljima košarke ovo ime ne znači puno, ali njegov otac je čuveni bokser Vitali Kličko i verovatno će se zbog toga pratiti karijera ovog 20-godišnjaka.

On igra na poziciji centra, a u redove Kneževa je stigao pre dve godine nakon što je igrao u Oksfordu, Konektikatu i Batu.

Do sad je nastupao za U21 tim Monaka i pružao je sjajne partije. Prosečno je bečežio 15,6 poena i 7,1 skokova za 26 minuta po utakmici tokom 16 nastupa.

Ukrajinac je u pobedi protiv Le Mana (99:85) na parketu proveo četiri minuta i upisao je dva skoka.

Vrlo lako bi moglo da se dogodi da Kličko uskoro od trenera Manučara Markoišvilija dobije priliku da debituje i u Evroligi.

🥊 Fils de l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, Maxim Klitschko a fêté hier son premier match en #BetclicÉLITE.



🙌 4 minutes pour sa grande première en pro avec Monaco !



👀 En 2025, on vous avait raconté comment il était arrivé en Principauté.



— BeBasket (@Be_BasketFr) March 30, 2026

