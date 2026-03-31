UBIJENA NOVINARKA ''SKENIRALA'' MILA? Zahuktava se afera oko gradnje vetroparka Možura (FOTO)

AFERA izgradnje vetroelektrane ''Možura'', koja je puštena u rad 2019 godine, nakon odjeka koji je izazvala prva sednica skupštinskog Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata u slučaju dodele koncesije za njenu gradnju, danas je dobila nove razmere.

Nakon konstatacije predsednika Anketnog odbora Dritana Abazovića, koji je nakon predstavljanja šeme ovog korupcionaškog slučaja, ''iz koje se može zaključiti da je iza njega stajao bivši dugogodišnji ministar DPS Branimir Gvozdenović i da je korupcija iznosila oko četiri miliona eura, te da je taj novac izvučen preko posredničke firme Cifidex – koja je postojala isključivo za te namene'', oglasio se i poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović.

On je izjavio da se tom aferom bavio pre pet godina, podsećajući javnost DPS nije dozvolila formiranje nekog anketnog odbora dok su oni bili većina, uključujući u celu aferu Mila Đukanovića.

- Tada sam čitao dosta toga, posebno izjave sina ubijene novinarke sa Malte, Dafne Karuana Galicije. Njen sin je tada kazao da je Milo Đukanović ključna osoba iz Crne Gore kojom se, kako je rekao, njegova majka bavila dok je istraživala slučaj Možura - istakao je Vučurović.

On je postavio pitanje Specijalnom državnom tužilaštvu i vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću zbog čega ne krenu tim putem i ''pozovu Mila Đukanovića da saopšti šta sve zna vezano za ovu aferu''.

SVEDOČIĆE I SIN UBIJENE NOVINARKE? Metju Karuana Galicija, sin ubijene novinarke sa Malte, inače istraživački novinar i dobitnik Pulicerove nagrade koji je godinama najglasniji u borbi za pravdu nakon atentata na njegovu majku, biće pozvan da svedoči na anketnom odboru u ''slučaju Možura''.

Potpredsednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kaže da smo "dužni da intenziviramo sve aktivnosti na planu rasvetljenja slučaja Možura, u čemu se se sastoji ne samo politička, već i krivična odgovornost Mila Đukanovića, bivših ministara Vladimira Kavarića, Branimira Gvozdenovića ali i drugih aktera iz Crne Gore umešanih u ovaj projekat. Koprivica pobrajajući sve njihove ''poslovne poteze'' smatra da je to sve rađeno jer su pripremali teren za ''mrežu korupcionaških transakcija''.

- Crna Gora je u ovom slučaju oštećena na desetine miliona evra, a što će pokazati sveobuhvatne istrage - kategoračan je Koprivica.

On tvrdi da je rasvetljavanje afere Možura važno za Crnu Goru, kako zbog pravde, tako i zbog moralnog duga, Crne Gore i Malte, a to je ubistvo hrabre istraživačke novinarke Galicije, kao i celog slučaja koji je povezan s ubistvom novinarke.