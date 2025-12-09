Košarka

"ŠENGUN JE BOLJI OD JOKIĆA": Ergin Ataman se oglasio i iznenadio izjavom (VIDEO)

Časlav Vuković

09. 12. 2025. u 20:35

TRENER Panatinaikosa i reprezentacije Turske, Ergin Ataman, imao je zanimljivo izlaganje kad su u pitanju Alperen Šengun i Nikola Jokić.

ШЕНГУН ЈЕ БОЉИ ОД ЈОКИЋА: Ергин Атаман се огласио и изненадио изјавом (ВИДЕО)

FOTO: FIBA.Basketball

On je u intervjuu za "EURO Insiders" istakao kako je košarkaš Hjuston roketsa bolji dodavač od srpskog asa.

- Tehnički, Šengun je veoma dobar na niskom postu, ali je najbolji centar na svetu po sposobnosti dodavanja. Po meni, bolji je od Jokića. Ima 22–23 godine, biće još bolji. Neverovatan je dodavač, možete da ga koristite kao plejmejkera. Nemoguće je čuvati ga jedan na jedan, on je strelac, skakač i videćete da će ove godine imati 3–4 tripl-dabla u NBA. Uostalom, tamo je lakše jer ne vole da igraju odbranu - rekao je Ataman.

Interesantno je to da Jokić ove sezone prosečno beleži 11 asistencije po utakmici, a Šengun 7,1.

- Prošle godine bio je Ol-star, ali u reprezentaciju nije došao sa tim stavom. Bio je ravnopravan sa svima. Ako vaša zvezda ima zvezda-ponašanje, to nije dobro za tim, samo otežava stvari. Morate da imate prijateljsko okruženje u svlačionici.

Za kraj je otkrio kakva je atmosfera u reprezentaciji Turske.

- U ovoj reprezentaciji svi poštuju jedni druge. Svi poštuju trenera. Radio sam sa mnogim igračima – sa Larkinom, Osmanom, Šengunom. Uvek gledaju karijeru trenera, znaju moje rezultate u najvažnijem evropskom takmičenju. Oni poštuju mene, a i ja poštujem njih, svi su mi isti - zaključio je Ataman.

Podsetimo, trener Panatinaikosa je ovog leta Tursku predvodio do drugog mesta na Evropskom prvenstvu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

